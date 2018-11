Auf dem Tiefgaragen-Parkplatz geht ein Licht auf

Licht ins Dunkel: Die Beleuchtung für den Parkplatz auf der Tiefgarage wird erneuert. Das hat der Gemeinderat jüngst bei einer Gegenstimme (Silke Falch, Grüne) beschlossen. Der Plan: Sieben neue Laternen mit einer Lichtpunkthöhe von fünf Metern und zwei Wandleuchten an den beiden Pavillons (Kiosk und Toilette) sollen für eine sichere Ausleuchtung sorgen. Kostenpunkt: 55 000 Euro.

Die Masten werden so in Fundamente gesetzt, dass sie bei einer Sanierung der Tiefgarage, die dringend nötig ist und in unbestimmter Zeit ansteht, problemlos herausgenommen und danach wieder eingesetzt werden können, berichtete Bürgermeister Achim Krafft. Ziel sei es, „den Parkplatz regelkonform auszuleuchten und dabei keinen Lichtsmog zu produzieren“. Genau wie Charlie Maier (SPD) gab Silke Falch von den Grünen zu bedenken, dass noch nicht geklärt sei, was mit dem Parkplatz passiert, wenn die Tiefgarage saniert wird. Ihre Frage: Was kostet der Ein- und Ausbau der Leuchten? Etwa 1000 Euro pro Mast, lautete die Antwort von Ortsbaumeister Markus Stark. Wie die Sanierung genau aussieht, sei vom Gemeinderat zu entscheiden, aktuell gehe es lediglich um den Ersatz der bestehenden Leuchten, warf Bürgermeister Krafft ein. Und: „Wir haben die Verpflichtung, eine normgerechte Beleuchtung zu schaffen.“