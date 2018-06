Auf dem Holzweg

Eine aufgeklärte Gemeinde wie Langenargen muss sich in einer Zeit, in der Begriffe wie „Nachhaltigkeit“ und „Regionalität“ fast schon auf der täglichen Einkaufsliste stehen, durchaus fragen lassen, warum ihre neuen Bänke aus Tropenholz sind. Und die Gemeinde, vielmehr der Bürgermeister, lässt sich auch fragen. Achim Krafft steht zu der Entscheidung, die der Gemeinderat getroffen hat, setzt auf das FSC-Zertifikat und sieht die Nachhaltigkeit schon allein wegen der langen Haltbarkeit des Kambala-Holzes gegeben. Natürlich hat die Gemeinde keinen missionarischen Auftrag, allerdings ist die Forderung berechtigt, dass sie zu prüfen hat, was für die Gemeinschaft am besten ist – in diesem Fall unter Berücksichtigung des bedeutenden Faktors Umweltschutz. Doch ab hier beginnt der Holzweg. Denn zunächst muss jeder vor der eigenen Tür kehren – und so lange dort unter anderem auch Tropenholz verlegt wird, hält sich der ökologische Druck auf Gemeinde, Land, Staat in Grenzen.