Auf dem Bodensee startet die Schifffahrtssaison

Die Bodensee-Schiffsbetriebe starten in die Saison. Ab Karfreitag, 30. März, steuern die Kursschiffe auch wieder die Landestelle in Langenargen an. Von dort geht’s in Richtung Lindau-Bregenz sowie Meersburg-Konstanz-Insel Mainau.

Tickets sind einer Vorschau zufolge am Schiffkartenschalter in der Tourist-Information erhältlich, und zwar Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr, samstags und sonntags sowie an den Osterfeiertagen von 10 bis 12 Uhr.