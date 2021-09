Auch der neue Yacht-Club-Präsident geht an den Start

„The Race“ ist ein jährliches Kräftemessen der schnellsten Schiffe am See, egal ob Zweirumpf- oder Einrumpfboote. Und auch in diesem Jahr sind die Top-Favoriten wieder alle dabei.

Über 30 Schiffe haben sich gemeldet, die am Samstag um 8 Uhr vor Langenargen starten werden. Gewertet wird in vier Gruppen über eine Distanz von 70 Seemeilen (126 Kilometer). Von Langenargen geht es in den Überlinger See bis Bodman und wieder zurück durch ein Tor vor Langenargen zur Boje bei Lochau und nach deren Umrundung zum Ziel vor Langenargen. 30 Stunden bleiben den Teilnehmern Zeit, um über die Ziellinie zu segeln, denn am Sonntag um 14 Uhr ist das Zeitlimit erreicht.

Für die schnellen Schiffe kein Problem, die selbst bei schwachen Winden die Strecke innerhalb von acht bis zwölf Stunden bewältigen können. So wird es dieses Jahr sicher spannend, ob sich der Vorjahressieger der Einrumpfboote – Patrick Herzig mit seiner “Evanesse“ – auch dieses Jahr gegen die „Wild Lady“ von Wolfgang Palm durchsetzen kann.

Auch der Schweizer Erstplazierte bei den Zweirumpfbooten von 2020 – Hans-Jörg Etter mit seiner „Rocket“ – will es in diesem Jahr wieder wissen. Sechs Katamarane sind gemeldet und die Konkurrenz ist groß.

Es gibt auch eine Premiere bei der Langstreckenregatta „The Race“. Der neue YCL-Präsident Peter Roos, seit 17. Juli im Amt, will sich ein Bild von der Strecke machen und ist zum ersten Mal dabei: „Das war eine spontane Idee nach der Wahl. Wir wollten ein Schiff mit Mitgliedern des neuen Vorstands bilden, um auch die traditionellen Boote hoch zu halten.“ Ausgesucht haben sie sich dafür, den 75 Quadratmeter Nationalen Kreuzer „Null“ vom Eigner und Takelmeister des YCL, Jochen Landolt. Sie ist 100 Jahre alt, über 12 Meter lang, aber nur um die 2,70 Meter breit. Mit zur Mannschaft gehören außerdem Peik von Bestenpostel (Pressewart und Schriftführer), Alexander Wasserman (zuständig für Sonderaufgaben) und Katrin Scherer (verantwortlich für Veranstaltungen des Clubs). Sie segeln in der Yardstickklasse vor allem gegen die Klassiker „HOC-Neustadt“ und „Shamrock“ vom YCL.

Laut Vorhersage soll es am Samstag einen leichten Wind aus Süd/West haben, daher lautet die Devise auf der „Null“: „Viel Proviant und Getränke einpacken und das Ziel rechtzeitig erreichen!“