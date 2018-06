Auch der Lebensmitteltransport erhöht die Klimagase

„Nachhaltig handeln kann jeder“ - Bei der Betriebsbesichtigung in der Gärtnerei Lemp in Langenargen-Oberdorf informierten am Wochenende Familie Lemp und das Landwirtschaftsamt des Kreises über nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltigen Konsum.

Mehr erfahren über den regionalen Anbau von Obst, Gemüse, Kräutern oder Blumen, über Bienenzucht und Hühnerhaltung konnten die Gäste der Betriebsbesichtigung am Samstagnachmittag. Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg hatte das Landratsamt zur Besichtigung des Biohofs Höllwangen bei Überlingen und der Oberdorfer Gärtnerei Lemp eingeladen.

„Regional – auch dem Klima schmeckts“ hatte Friederike Heß-Böhlen vom Landwirtschaftsamt ihre Präsentation auf dem Gärtnereigelände überschrieben. „Am besten schmeckt es, wenn wir wissen, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie angebaut werden. Auch dem Klima schmeckt es besser, wenn wir regional und saisonal einkaufen.“

Der Transport der Einkäufe trage wesentlich zum Anstieg der Klimagase bei. Daher sei es wichtig, auf regionale Produkte zurückzugreifen. „Werden diese dann noch mit dem Fahrrad eingekauft, ist dies ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.“ Für Kinder gab es die Möglichkeit, unter Anleitung selbst Hand anzulegen, etwa bei der Zubereitung von Knabbergemüse.

Mehr Wertschätzung für ursprüngliche Lebensmittel haben auch die Vorträge und Führungen von Stefanie und Andreas Lemp hervorgerufen. Die erfahrenen Gärtner sprachen über die Geschichte des Familienbetriebs und welche Hürden heutzutage zu überwinden sind. Viel Zeit nimmt sich die Familie auch für Veranstaltungen mit Schulklassen und der Wissensvermittlung für zahlreiche Praktikanten. Auch dieses Angebot betrachten beide als eine besondere Form der Nachhaltigkeit für ihre Arbeit.

Dass auch die vier Söhne im Hause Lemp Interesse an der Mitarbeit im Familienbetrieb mitbringen, zeigte sich etwa im Bienenhaus, wo Leonhard Lemp mit seinem älteren Bruder und dem Opa zeigte, wie man schadlos mit den Bienen umgehen kann. „Man muss bloß ruhig bleiben.“ (hke)