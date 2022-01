Auch Charles de Gaulle war schon zu Gast

Das Hotel Strand-Café Lang in Langenargen hat 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert und gilt als Institution am See, wenn es um erlesene Kaffee-Spezialitäten geht. Es war Eugen Schmidt, der 1921 erstmals bei der zuständigen IHK die Errichtung eines Konditorkaffees anmeldete. Seit 1941 ist die Geschichte des traditionsreichen Hauses eng mit der Familie Lang verbunden. Noch heute werden Kuchen, Torten, Pralinen und Trüffel sowie Teegebäck nach alten hauseigenen Rezepten gebacken, das Eis in einer urigen Eisapparatur hergestellt, der Kaffee in einer über 60 Jahren alten Maschine gebrüht und stilecht im Silberkännchen serviert.

Seit 100 Jahren gibt es in Langenargen ein Kaffeehaus, dass an der Uferpromenade gelegen zum Ortsbild der Gemeinde gehört, wie das Rathaus oder das „Häfele“. Nachdem Eugen Schmidt die Einrichtung und den Betrieb eines Konditoreikaffees in der Oberen Seestraße 1921 bei der IHK anmeldete, konnte niemand ahnen, welche Geschichte und welchen Erfolg das Haus, auch bedingt durch mehrere Besitzerwechsel, im Laufe der vielen Jahrzehnte schreiben würde. „Mitten in den Kriegswirren, im Januar 1941 erteilte der gelernte Hotelsekretär Albert Lang seiner Frau und ausgebildeten Köchin Charlotte den Auftrag samt Vollmacht zur Beantragung einer Wirtschaftskonzession für das zuvor erworbene Strand-Café. Während des Krieges und der Besatzungszeit musste der Betrieb allerdings mehrfach unterbrochen werden“, erzählt Andrea Lang, die heutige Inhaberin, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung.

Schnell habe man sich einen Ruf als spezialisiertes Kaffeehaus mit traumhafter Lage am See erarbeiten können. „Ein Höhepunkt war sicherlich der Besuch des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulles 1947. Charlotte kreierte und backte dem Politiker anlässlich seines Aufenthalts eine Torte aus Hunderten Windbeuteln.“ Nichtsdestotrotz habe man während der der Besatzung keine leichte Zeit gehabt und nicht selten Mobiliar und sonstiges wertvolles Inventar beim Nachbarn im Heustock verstecken müssen, um Verluste zu vermeiden.

Steil bergauf mit dem Kaffeehaus ging es nach dem Wegzug der Franzosen. Mehr und mehr besuchten Touristen und Tagesgäste das Etablissement und schätzen das inzwischen erweiterte Speisen- und Getränkeangebot mit all seinen Spezialitäten. „Natürlich spielte auch unsere einmalige und herrliche Lage direkt am Wasser eine große Rolle“, erinnert sich Andrea Lang. Eine Lage, die sich allerdings Ende der 70er-Jahre schlagartig ändern sollte. Mit der Uferaufschüttung verlor das Hotel Strand-Café Lang seinen direkten Seezugang. Das anfangs ungeliebte Projekt des Landes entwickelte sich jedoch im Nachhinein zu einer Bereicherung für die Gäste, da die neue Promenade zum Flanieren und Verweilen einlud.

1978 übernahm Peter Lang mit seiner damaligen Ehefrau Karin den elterlichen Betrieb und führte und entwickelte diesen erfolgreich weiter, wobei seine Mutter Charlotte noch mit 96 Jahren zeitweise an ihrem geliebten Kuchenbuffet stand. „Der Familie Lang war es immer wichtig, die Alten – so geschätzten Werte und Traditionen zu bewahren und zu erhalten“, versichert Andrea Lang, die 2014 in dritter Generation die Nachfolge des „Strandcafés“ und des inzwischen gebauten Gästehauses Charlotte übernommen hat. „Alles sollte im Sinne der Oma weitergeführt werden. Sogar die lieblichen „Rosetöne“ aus vergangenen Zeiten hielten, wie die Getränkekarten aus den 50er-Jahren, wieder Einzug ins Haus: Noch heute servieren wir übrigens den frisch gebrühten Kaffee stilecht im Original-Silberkännchen – so wie damals, als alles begann.“