Attraktiv wie weißer Schwartenmager und lustig wie Leberwurst

Mit einem im wahrsten Sinne des Wortes schrillen Auftritt haben die vier brodelnden Erotikvulkane Tine, Babs, Karin und Bianca samt ihrem tolerierten Quotenmusiker Ferdi am Samstagabend im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Oberdorf ihr Publikum begeistert. Dabei sorgten „Die schrillen Fehlaperlen“ mit ihren in gesungener Comedy verpackten Alltagsgeschichten dafür, dass sich die Besucher vor Lachsalven nicht selten den Bauch heben mussten, und zwar völlig Lactose- und glutenfrei.

Welche drei Zutaten benötigt man, um an einem Samstagabend rund zwei Stunden lang schier ohne Unterlass zu Lachen? Ganz einfach: „Liebe, Frust und Leberwurst“. Im DGH besangen die vier wohlproportionierten und vor Selbstironie strotzenden Grazien samt ihrem kostenneutralen Gitarristen Ferdi die Tücken des Alltags und hielten sich schelmisch selbst den Spiegel vors Gesicht. Dabei spielte die verzweifelte Suche nach der perfekten Liebe oder einem amourös wollüstigen Abenteuer unter Spaniens Sonne an der „Chosta dell Sssoll“ mit temperamentvollem Gitarrenspiel und lispelndem Duktus (Ein Olé auf „Chossee“ – dem Held vom Canapé) ebenso eine tragende Rolle, wie der unendliche Frust, den jeder Mann kennt, wenn er im Netto verzweifelt nach Basmatireis sucht. Immerhin versicherten die lustvoll „schwitzenden“ Perlen: „Unter jeder Steppdecke kann ein Depp stecken!“ und sparten nicht mit Lebensweisheiten, ob beim Sex im BMW oder mit Zölibat „on“ Job: „Das Leben ist viel toller und fängt erst richtig an, wenn auch mal ebbes wurscht sein kann.“ Punkt.

„Geschlechtsverräter“ Ferdi übrigens entschuldigte sich für die Gesangsqualitäten: „Ich bin erkältet, mei Frau hat einen Kater und die drei anderen sind alt und insgesamt so sexy, wie ein Pfund weißer Schwartenmagen.“ Ferdinand Riester zog vor allem zwischen den Umzieh-Pausen der optisch wandelbaren Lustzofen in bester Stand-Up-Comedy-Manier alle Register: Mit brillantem Gitarrenspiel und seinem wandelbaren, aberwitzigen sowie gestenreichen Gesang in mehreren Sprachen sorgte er naiv schwäbisch und doch mächtig Testosteron gesteuert wie ein erotischer Wirbelwind vor allem bei den weiblichen Besuchern für nicht enden wollende Lachsalven. Zugleich fand er Lobesworte für die Mitglieder des DGH-Vereins, die die Showtruppe, freilich nach bester Oberdorfer Manier, seit deren Ankunft verwöhnt und unterstützt hatten. Mehr als zwei Stunden lang trieben „Die Schrillen Fehlaperlen“ das Stimmungsbarometer unaufhaltsam nach oben bis es in ihrem großen Hit schließlich hieß: „Mir roichts, dass i woiß, dass i keet, wenn i wed“ (mir reicht es, wenn ich weiß, dass ich könnte, wenn ich wollte).

Das Rund in Oberdorf sang und schunkelte mit und degradierte seine eigenen menschlichen Unzulänglichkeiten und Schwächen zu belanglosen Trivialitäten, eben ganz nach besagtem Motto der vier Grazien: „Mir roichts, dass i woiß.“