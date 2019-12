Argenhof ist die letzte Bleibe für Tiere

Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Argenhof, der unter anderem vor allem unvermittelbaren und kranken Tieren eine Heimat bietet. 1999 als gemeinnütziger Verein „Gnadenhof Lebenswürde für Tiere“ durch Christiane Rohn auf einem Hof bei Bodnegg gegründet, finden man heute die Arche in Amtzell. „Im Laufe der Jahre konnten wir über 8000 Tieren, darunter Pferde, Kühe, Katzen, Hunde aber auch zahlreiche Wildtiere wie Wildpferde, aufnehmen. Tiere, die nirgendwo anders eine Chance hätten, finden bei uns ein zu Hause“, sagt der Langenargener Christian Röck, der ehrenamtlich den Verein gemeinsam mit zahlreichen weiteren Helfern und Gönnern nach Kräften unterstützt.

Seit einigen Wochen aber noch bis ins neue Jahr hinaus verteilen der bekennende Tierschützer gemeinsam mit Ula Fuchs in der Region bis ins Allgäu den sogenannten „Winterbrief“, in dem chronologisch ausführlich über die Aktivitäten des rein durch Spenden finanzierten Vereins informiert wird. Seit 2008 gibt es auf dem 7,5 Hektar großen Argenhof die DRK-Hunderettungsstaffel mit ehemaligen Argenhofhunde. Neben vielen weiteren Maßnahmen wurde in der jüngsten Vergangenheit der Lama- und Ponyoffenstall saniert und das Wildschweingehege, die Rinderoffenstallanlage sowie eine Flugübungsvoliere eingerichtet.