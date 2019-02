Arboner Platz soll bis zur Saisoneröffnung fertig sein

Strammes Programm: Anfang März geht’s los, zur Saisoneröffnung am 5. Mai sollen die Arbeiten fertig sein. Der Gemeinderat Langenargen hat in seiner Sitzung am Montagabend den Startschuss für die Sanierung des Arboner Platzes gegeben. Für 200 000 Euro sollen dort Stolperfallen entfernt, die Aussichtsplattform gepflastert und die Grüninsel aufgefrischt werden. Gegen die Pläne stimmten Ulrich Ziebart und Silke Falch (beide Grüne).

Bereits im Oktober hatte das Gremium der Sanierung des Platzes, der den Namen der Schweizer Partnergemeinde trägt und zwischen Hotel Seevital, Tourist-Information und Haus am Gondelhafen liegt, grundsätzlich zugestimmt. Jetzt sind auch die Sitzelemente, die im Bereich der Grüninsel aufgestellt werden sollen, die Gestaltung der Pflasterfläche und die Form eines kurzen Geländers an der Aussichtsplattform beschlossene Sache.

Folgendes steht auf dem Plan, den das Wangener Ingenieurbüro Daeges entworfen hat: ein neuer Stromanschluss an der Nordseite des Hauses am Gondelhafen, um die Versorgung der Bootsliegeplätze und bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Hafenfesten, zu sichern sowie Fundamente für das neue Hafengeländer. Die Gemeinde will auch die Erneuerung und Erweiterung beziehungsweise das Einrichten von Fassadenbeleuchtungen an altem Zollhaus, Sitz der Tourist-Information, und Haus am Gondelhafen angehen. Ebenfalls vorgesehen: die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten im Asphalt und eine einheitliche und durchgehende Deckschicht. Zudem sollen Pflastersteine den Aussichtsbereich südlich des Hauses am Gondelhafen aufwerten und Ortsbaumeister Stark zufolge einen „städtebaulichen Akzent“ setzen.

Grünen-Fraktionschef Ulrich Ziebart erklärte, dass er anfangs eine Aufwertung des Arboner Platzes sehr positiv gesehen habe, aufgrund der Kostenentwicklung von 70 000 auf 200 000 Euro aber gegen die Sanierung stimme. Dazu komme: „Wir wollten ursprünglich kein Stückwerk mehr“, jetzt werde jedoch der Arboner Platz saniert, während links und rechts daneben, auf dem Noli-Platz und dem Zugang zum Schloss Montfort, noch nichts passiere. Bürgermeister Achim Krafft sagte zur Preissteigerung: „Anfangs ging es lediglich um die Sanierung, weshalb die Kosten niedriger waren. Dann kamen aus dem Gemeinderat Wünsche zur Gestaltung dazu, die jetzt umgesetzt werden.“

Albrecht Hanser, Gemeinderat der Freien Wähler (FW), betonte, dass er immer noch ein Verfechter der Idee sei, „die Uferpromenade als Ganzes anzuschauen“. Trotzdem sei er froh, dass es die Arbeiten endlich starten. Zumal die Sanierung des Arboner Platzes ausstrahlen könne, vor allem in Richtung Noli-Platz, für dessen Überplanung im Haushalt 2019 Geld vorgesehen ist. Auch FW-Gemeinderätin Susanne Porstner hielt es für sehr wichtig, den Platz zu gestalten, der Eingangsportal vom See her in Richtung Städtle und nicht nur bei den Hafenfesten Treffpunkt für viele Menschen sei. Ihr Fazit: „Das muss es uns wert sein.“