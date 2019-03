Arboner Platz: Arbeiten laufen

Der Arboner Platz gleicht derzeit einem Trümmerfeld. Und das aus gutem Grund: Die Arbeiten zur Neugestaltung sind voll im Gange, schließlich soll der Bereich zwischen Haus am Gondelhafen, Tourist-Information und Hotel Seevital bis zur Saisoneröffnung am Sonntag, 5. Mai, fertig sein.

Für 200 000 Euro werden Unregelmäßigkeiten im Asphalt beseitigt, eine einheitliche und durchgehende Deckschicht geschaffen und die Grüninsel aufgefrischt. Vorgesehen ist auch, die Pflastersteine im Aussichtsbereich südlich des Hauses am Gondelhafen aufzuwerten. Die Gemeinde will außerdem die Erneuerung und Erweiterung beziehungsweise das Einrichten von Fassadenbeleuchtungen an altem Zollhaus, Sitz der Tourist-Information, und Haus am Gondelhafen angehen. Ebenfalls auf der Agenda: ein neuer Stromanschluss, um die Versorgung der Bootsliegeplätze und bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Hafenfesten, zu sichern sowie Fundamente für das neue Hafengeländer. Die Entscheidung, ob und was für ein Kunstwerk den Arboner Platz zieren soll, steht noch aus