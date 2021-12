Apothekerin im Corona-Winter: „Als Team halten wir die Stimmung oben“

Annette Bittner, Apothekerin in der Montfort-Apotheke Langenargen schafft mit ihrem Team Weihnachtsstimmung in der Apotheke: „Wir kommen gemeinsam als Team durch diese Zeit. Wir arbeiten zusammen und halten die Stimmung auch für die Kundinnen und Kunden oben. An Weihnachten werden wir ebenfalls für sie da sein.

Wir haben auch ein bisschen Weihnachtsstimmung in der Apotheke geschaffen: Die Schaufenster sind schön dekoriert und das sehen wir von drinnen. Außerdem nehmen wir uns auch mal ein paar Minuten Zeit für eine Kaffeepause mit selbst gebackenen Keksen, die eine der Kolleginnen mitgebracht hat.“