Angelsportler ehren zahlreiche Mitglieder

Der Angelsportverein Langenargen (ASV) hat sich kurz vor der massiven Ausbreitung der Corona-Pandemie zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung getroffen. 121 Mitglieder haben den Münzhof besucht, wo unter anderem langjährige Mitglieder geehrt wurden, wie der ASV schreibt.

Der ehemalige Vorsitzende Helmut Maier blickte auf ein Jahr voller Termine zurück und lobte die Kameradschaft, den Zusammenhalt sowie die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden. So engagierten sich beispielsweise an der letzten gemeinsamen See- und Geländeputzete im Vereinsheim und entlang der Argen mehr als 90 Mitglieder.

Nach dem Rückblick folgten die jeweiligen Jahresberichte der entsprechenden Resortinhaber wie Jugend- und Gewässerwart, der Kassenbericht sowie der Bericht der Kassenprüfer. Als Vertreter der Gemeinde war Bürgermeister Achim Krafft anwesend. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Krafft lobte vor allem die klare Strukturierung des Vereines sowie die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Vorstandes. Er erwähnte, dass so ein Engagement längst nicht mehr selbstverständlich sei und setze auch künftig auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Helmut Maier, Wolfgang Willar und Sigfried Janisch wurden schließlich zu Ehrenräten gewählt.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt:Matthias Janisch, Brigitte Gerster, Zlata Brunkow, Tanja Giselbrecht und und Thomas Dorner. Seit 40 Jahren im ASV sind Peter Sterk, Erwin Krayer und Leo Michalak. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Wolfgang Willar geehrt. Und bereits seit 60 Jahren sind Friedrich Hack und Gebhard Betzle dabei. Roland Rauh wurde mit der Silbernen Ehrennadel für seine Dienste gedankt.

Folgende ausscheidende Vorstandsmitglieder wurden mit der Silbernen Ehrennadel des ASV Langenargen aufgrund ihrer Verdienste rund um den Verein geehrt: Arthur Emser, Josef Bentele, Maurice Karr, Thomas Rippl, Damian Regulski und Hugo Monninger.

Thomas Dorner wurde aufgrund seiner Verdienste und seinem Engagement als Gewässerwart mit der Silbernen Ehrennadel des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg geehrt.

Dem Vereinsmitglied Helmut Maier wurde die Goldene Ehrennadel des ASV Langenargen verliehen. Er hat 23 Jahre in verschiedensten Funktionen in der Vorstandschaft seine Freizeit geopfert, schreiben die Angelsportler weiter.