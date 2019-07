Angebot in St. Martin wird gerne angenommen

„1/4 vor 10“ nennt sich in Langenargen ein Angebot, das noch bis September am Donnerstagmorgen zu Kirchenführung und Orgelspiel in die Pfarrkirche St. Martin einlädt. Die Kombination hat etwas für sich: erst eine viertelstündige Kirchenführung, dann ein feines halbstündiges Orgelkonzert. Auch diesen Donnerstag haben sich mehr als ein Dutzend Interessierte in St. Martin eingefunden.

Kantor Martin Beck bittet die Gruppe nach vorne und blickt zuerst auf die Geschichte. Er berichtet, dass das Christentum durch die Franken und durch irische Missionare in die Region gekommen sei. So hat die Pfarrkirche ihren Namen vom Patron der Franken erhalten, andere Kirchen der Umgebung heißen nach den Missionaren Gallus und Columban. Schenkungen hätten das Kloster St. Gallen reich gemacht, darunter auch die Schenkung eines Langenargeners von 770 – die Urkunde darüber gilt als erste Erwähnung des Ortes.

Beck geht weiter zu den Montfort-Grafen, die rund vierhundert Jahre Landesherren waren, und stellt den Zusammenhang zu den vier Neubauten her, die unter ihrer Herrschaft im 18. Jahrhundert entstanden: 1716 das Spital, dann die Kirche, das Pfarrhaus und der Münzhof. Eigentlich waren, wie auf einem Gemälde zu sehen, für die Kirche zwei Türme geplant, doch die notorische Geldknappheit der Montforter führte zum Verzicht auf den zweiten Turm. Ihr finanzieller Ruin führte dazu, dass Langenargen 1805 an Österreich kam, dann von Napoleons Gnaden nach Bayern und 1810 schließlich nach Württemberg.

Die Pfarrkirche sei rein barock, enthalte aber Kunstwerke aus verschiedenen Zeiten des Barock vom frühbarocken Kreuz bis zum Rokoko. Beck verwies auf die Altäre, auf die Maler Andreas Brugger, der Altarbilder schuf, und Anton Maulbertsch, der wohl die Deckengemälde mit Evangelisten und Heiligen schuf. Gerne haben die Besucher zugehört, es sind überwiegend Urlauber, darunter ein Geschichtslehrer aus Limburg, den der Aushang aufmerksam gemacht hatte.

Martin Beck leitet nun über zur Albiez-Orgel, deren Gehäuse aus den 20er-Jahren unter Denkmalschutz stehe, während die jetzige Orgel 1978 eingebaut und 2006 renoviert worden sei. Einige wenige wandern weiter: „Orgel muss man mögen“, ist zu hören. Doch die Verbliebenen dürfen in einem vielseitigen Kurzkonzert die Farbenpracht des Instruments erleben. Martin Beck beginnt mit Johann Sebastian Bachs pathetisch-heroischem Präludium und Fuge c-Moll BWV 546 und „Wenn wir in höchsten Nöten sein“ BWV 668. Majestätische Größe und ein nachdenklicher Ton verbinden sich, hell und dunkel vereinen sich versöhnt, licht steigt die Orgelmusik empor. In großer Innigkeit folgt Sigfrid Karg-Elerts Choralbearbeitung „Ich dank dir, lieber Herr“ aus op. 65. Warm und tröstlich klingt Edward Elgars „Nimrod“ aus den Enigma-Variationen op. 36, ehe zuletzt Craig S. Langs „Tuba tune“ op.15 die Zuhörer mit stürmisch tanzendem Spiel entlässt.