An der Stoppstelle vorbeigerast: Unfall

Etwa 5000 Euro beträgt der Schaden, der am Sonntag gegen 15.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31, Höhe Oberdorf, entstanden ist. Das teilt die Polizei mit. Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr, in der Annahme, es käme ein Beschleunigungsstreifen, ohne anzuhalten über die Stoppstelle auf die Bundesstraße auf. Er stieß mit dem Wagen einer in Richtung Friedrichshafen fahrenden, 68-jährigen Vorfahrtsberechtigten zusammen. Personen kamen nicht zu Schaden.