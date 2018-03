Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist eine heftige Klatsche für die Befürworter der Baupläne, allen voran Bürgermeister und Gemeinderäte von Freien Wählern und CDU. Sie konnten mit ihren Versprechen – Wohnraum nur für Langenargener, „Höhe“ ist für eine Bebauung tabu – nicht genügend Langenargener überzeugen.

Fazit: Eine Bebauung an dieser sensiblen Stelle direkt neben dem Landschaftsschutzgebiet im Schnelldurchlauf und ohne eine wie auch immer geartete Beteiligung der Öffentlichkeit durchzudrücken, hat nicht funktioniert. Vielmehr verschaffte sich die Bürgerinitiative Gehör mit ihrer Sorge, dass die Wiese am Mooser Weg nur der Anfang wäre. Jetzt müssen die Baubefürworter alles daran setzen, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen – und gemeinsam an alternativen Baugebieten arbeiten, auch wenn das noch so schwierig sein mag.