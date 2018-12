Amselweg: Langenargen stellt Bebauungsplan auf

Große Grundstücke mit kleinen Häusern darauf: So sieht es in dem Bereich zwischen Amsel-/Lerchenweg und Lindauer Straße aus. Noch, denn Baugrund ist in Langenargen bekanntermaßen rar gesät und heiß begehrt. Um zu verhindern, dass die Flächen nach und nach komplett zugebaut werden, hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Damit keine Fakten geschaffen werden, bis das Konzept steht, verhängte das Gremium zudem eine Veränderungssperre.

Die Folge: Je nachdem, wie lange das Verfahren dauert, an dem Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange beteiligt sind, längstens aber zwei Jahre, darf in dem ausgewählten Bereich nicht gebaut werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung war ein Baugesuch, das in der Sitzung im Oktober auf der Tagesordnung stand – und dem Freie Wähler (FW), SPD und Grüne aus Furcht, einen Präzedenzfall zu schaffen, eine Absage erteilten. Zur Erleichterung der Anwohner, die ihre Namen auf eine Unterschriftenliste setzten, um sich gegen das Projekt auszusprechen – unter anderem wegen der zusätzlichen Autos, die auf dem Amselweg, bis jetzt eine ruhige Sackgasse, unterwegs wären.

Die CDU hielt die Baupläne für verträglich und hätte diese auch abgesegnet, weshalb die Fraktion in der Konsequenz jetzt geschlossen gegen die Aufstellung eines Bebauungsplanes stimmte. Ein Investor hatte vor, auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück das alte Wohnhaus abzureißen und dafür vier Gebäude mit je drei Wohnungen zu bauen. Bislang gab es für den Bereich keinen Bebauungsplan, Neubauten mussten nach den Vorgaben des Paragrafen 34 des Baugesetzbuches geplant werden. Was in diesem Fall zählt, ist die Umgebungsbebauung, und in die fügen sich die vier geplanten Häuser mit insgesamt zwölf Wohnungen und einer Tiefgarage rein rechtlich betrachtet ein. Das versicherte jedenfalls der Leiter des Baurechtsamtes, Christoph Metzler, im Oktober.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es darum, die Verwaltung zu beauftragen, gemeinsam mit dem Planungsbüro Kienzle, Vögele, Blasberg aus Friedrichshafen ein Konzept zu erarbeiten, das dem Gremium dann wieder vorgelegt wird. Für Plan, Grünordnung, Bestandsvermessung, Artenschutz, Erschließung oder Informations- und Beteiligungsveranstaltungen sind den Planern zufolge mit Kosten in Höhe von bis zu 45 000 Euro zu rechnen. Ziel sei, die Entwicklung eines vorwiegend wohngenutzten, innerörtlichen Quartiers und die Steuerung einer verträglichen Nachverdichtung.

„Wir stimmen gegen den Beschluss, weil wir den Anlass für falsch halten“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Ralph Seubert. Trotzdem werde seine Fraktion das Verfahren konstruktiv begleiten. FW-Fraktionschef Hans-Günther Moser erklärte dagegen: „Wir sehen durchaus Regelungsbedarf.“ Die Lindauer Straße sei von großer Bedeutung, es gelte nicht nur, die Bebauung zu steuern, sondern auch den Verkehrsfluss.

Zufahrten müssen geregelt sein

Der Verkehr beschäftigte auch Herbert Tomasi (SPD), der wissen wollte, inwieweit Zufahrten zu den Grundstücken von der Lindauer Straße als Landstraße möglich sein werden. Die Antwort des Planers Udo Kienzle: „Ich glaube nicht, dass die Straßenverkehrsbehörde dauerhaft Zufahrten von der Landstraße zulässt.“ Dieser Punkt müsse über den Bebauungsplan geklärt werden. Bürgermeister Achim Krafft ergänzte, dass Zufahrten in Teilbereichen möglich, auf der Gesamtlänge aber unerwünscht seien: „Die Verkehrsbehörde wird sicher prüfen, wo die Gefahr zu groß ist.“

Ebenfalls zur Debatte stand der Umfang des Bereichs, für den der Bebauungsplan gelten soll. Die Mehrheit der Gemeinderäte einigte sich schließlich darauf, sich auf den Vorschlag des Planungsbüros und damit auf ein etwa 1,5 Hektar großes Gebiet zwischen Kanalstraße, Lerchenweg, einem Teil des Amselweges und Lindauer Straße zu beschränken. Bürgermeister Kraffts Argumente: Die Konfliktwahrscheinlichkeit steige mit jedem Grundstück, das überplant werden soll. Und: „Wir müssen alles im Bestand abbilden, denn dieser wird durch den Bebauungsplan natürlich nicht illegal.“