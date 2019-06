Amar-Quartett glänzt mit musikalischen Kostbarkeiten

Der einzige Streichquartett-Abend der Saison der Sommerkonzerte Langenargen hat nur wenige Besucher am Freitagabend ins Schloss Montfort gelockt. Das Amar-.Quartett, durch hinreißende Kammermusikabende in der Region bestens bekannt, begeisterte die anwesenden Zuhörer in einem familiären „Hauskonzert“ mit Werken von Beethoven, Tailleferre und Kreisler durch ausdrucksstarken, homogenen Gesamtklang.

In kraftvoller Einstimmigkeit erklang das Hauptthema zu Beginn im Streichquartett op. 18 Nr. 2 von Ludwig van Beethoven. Anna Brunner und Kristen Harms (Violine), Aida-Carmen Soanea (Viola) und Marcin Sieniawski (Cello) gaben dem auch „Komplimentierungsquartett“ genannten Werk im geschmeidigen und eleganten Duktus mit großen Verbeugungen den geforderten Charakter. Die Themen-Erweiterung mit scharfen Staccatoläufen, rasanten Triolen und Arabesken wanderten humorvoll durch alle Stimmen. Das feierliche „Adagio cantabile“ lebte vom warmen, beispielhaften weit gehaltenen Melodielinien des vierstimmigen Satzes, orchestraler Fülle und feinen Verzierungen von Anna Brunner an der ersten Violine. Viel Ironie enthielt die eingefügte Überraschung mit einem vorbeihuschenden Allegro. In der variierten Wiederholung des langsamen Teils trat jedes Ensemblemitglied sonor in den Vordergrund. Locker, in großer Selbstverständlichkeit, leicht und spritzig blühte das „Scherzo“ mit klaren Dreiklangsbrechungen und Skalenläufen auf. In großer Spielfreude, heiter und unbeschwert, mit vorwärts drängendem Puls, aber auch dramatischen Einlagen, bekam der Finalsatz im „Molto Presto“ seine einnehmende Sogwirkung.

Eine kleine musikalische Kostbarkeit ist das Streichquartett von Germaine Tailleferre (1892 bis 1983). Als einzige Frau war sie Mitglied der um 1920 von Komponisten in Paris gegründeten „Groupe des Six“, die sich für einen eigenständigen französischen Musikstil engagierten. Die Interpretation des Quartetts war dem Ziel einer klaren, schlichten Klangsprache untergeordnet. So stand der volksliedhaft ausgespielten Melodik eine raffinierte Harmonik gegenüber oder fließende Klangfarben wurden mit Dämpfern zu sphärischer Dichte geformt. Über einer temperamentvollen Tarantella-Rhythmik konnte sich der expressive Gesang der ersten Violine im Finalsatz glänzend entfalten.

Nach der Pause stand mit dem Streichquartett von Fritz Kreisler (1875 bis 1963) eine selten zu hörende weitere Rarität auf dem Programm. Kreisler, ansonsten als Sologeiger und Komponist von virtuosen Violinwerken bekannt, traute man eine seriöse Komposition nicht zu. Er selbst bezeichnete das 1922 entstandene Werk als „Mein Vermächtnis an Wien“. Abseits der Zwölftontechnik, ohne Rückgriff auf die Spätromantik fand er bei diesem modernen Meisterwerk eine ganz eigene Tonsprache. Man spürte bei der Wiedergabe durch das Amar-Quartett die tiefe Auseinandersetzung mit dem Nachspüren einer verschwundenen Welt: die Sehnsucht nach dem untergegangen Habsburgerreich. Auf die Einleitung „mit ritterlichem Pathos“ folgten Teile mit wiegendem, tröstendem Gestus, großem Schmerz aber auch Wiener Tanzmusik in ausgelassener Fröhlichkeit. Ein verträumtes, ruhiges Ende führte zum wohlverdienten, lang anhaltenden Applaus für einen bemerkenswerten Kammermusikabend.