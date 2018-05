Am Vatertag wird gefeiert und gesportelt

Die Sportfreunde Oberdorf feiern am Donnerstag, 10 Mai, ab 11 Uhr, gemeinsam mit ihren Gästen die vierte Auflage des Argenfestes. Direkt in der idyllischen Umgebung am Sportplatz an der Argen werden neben kulinarischen Leckereien vom Grill, zünftiger Musik vor allem aber auch verschiedene Sportarten zum Mitmachen angeboten.

Die Oberdorfer verstehen es zu feiern. Pünktlich zum Vatertag steigt auf dem Sportplatzgelände an der Argen das vierte Argenfest. Geplant und organisiert wird die Veranstaltung von den Sportfreunden Oberdorf, die sich eigens für diesen Tag mächtig ins Zeug gelegt haben. „Natürlich planen wir das Event bereits einige Wochen vorher. Schließlich gilt es, die Getränke zu bestellen, das Essen zu planen, die Musiker zu buchen, aber auch Werbeanzeigen zu schalten, Berichte zu schreiben sowie letztlich den Auf- und Abbau zu organisieren“, sagt Bernd Beißer im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Der Schriftführer der Sportfreunde sieht sich und seine Vorstandsmitglieder um Chef Albrecht Hanser mit dem Konzept, dass vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde, bestätigt: „Auch wenn die Veranstaltung am Vatertag ist, so ist und bleibt diese ein Fest für die ganze Familie. Wir sitzen nett beisammen, lauschen der Musik, lassen uns von den Köstlichkeiten auf dem Grill verwöhnen, bevor oder nachdem wir uns sportlich an den verschiedenen Stationen betätigt haben“, sagt Beißer.

So dürften sich die Gäste unter anderem beim Elfmeterschießen mit Preisverleihung messen, Tischtennis und Volleyball spielen, den Tischkicker quälen oder beim beliebten Nagelbalken ihre Treffsicherheit beweisen. Wer sich gerne abkühlen möchte, lässt einfach seine Beine in der kühlen Argen baumeln oder gönnt sich ein kühles Getränk.

Was die Kulinarik angeht, wissen die Sportfreunde genau, was die Festlesbesucher lieben: „Nur das Beste vom großen Grill und rustikalen Smoker. Wir reichen Klassiker wie leckere Steaks, knackige Rote, freilich Pommes, zudem hausgemachten Kartoffelsalat und als absolutes Highlight die begehrten Rippchen aus dem Smoker. Die sind inzwischen bei den Feinschmeckern der Renner und immer schnell ausverkauft“, weiß Bernd Beißer, der übrigens gutes Vatertagswetter bestellt hat und beste Stimmung verspricht: „Genießen Sie den Donnerstag bei uns und lassen Sie ihre Seele bei guten Gesprächen, feinem Essen und sportlicher Unterhaltung baumeln“.