Alte und neue Gesichter im Vorstand

„Ich war selbst überrascht, wie viele Aktivitäten wir in den Jahren 2020 und 2021 trotz erheblicher Corona-Einschränkungen anbieten konnten“, so die wiedergewählte 1. Vorsitzende Dagmar Frick anlässlich der Jahreshauptversammlung des Partnerschaftsvereins Langenargen/Noli e.V. unter Corona-Bedingungen Ende März im Münzhof. Zwei Events hob Frick besonders hervor: Im Jahr 2020 anlässlich des 15-jährigen Jubiläums, das coronabedingt nicht gefeiert werden konnte, gab es eine Videoproduktion von Michael T.Otto aus Langenargen und Claudio Massola aus Noli unter dem Titel „Amicizia-Freundschaft“ mit rund 50 Beteiligten aus Langenargen und Noli. Dieser Clip wurde auch im Münzhof nochmals gezeigt und erzeugte eine besondere nachdenkliche Stimmung unter den Anwesenden.

Dazu gehörten von der Gemeinde auch Bürgermeister Ole Münder und Tourismuschef Alexander Trautwein. Der italienische Kulturverein aus Friedrichshafen war ebenso vertreten wie die „Amici d´Imperia“. Ein weiterer Höhepunkt wurde hervorgehoben: Jonathan Emser, Daniel Ritter und Tim Durner stiegen aufs Rad und kamen nach insgesamt 601 gefahrenen Kilometern in Noli an. Natürlich wurden auch andere Aktivitäten aus den beiden Jahren der Versammlung vorgestellt. Erwähnt sei hier die Vereidigung von Bürgermeister Ole Münder im November 2021, an der auch eine Delegation aus Noli teilgenommen hat.

Nach dem Kassenbericht von Thomas Fastnacht wurde der Vorstand einstimmig entlastet und es kam zu den Wahlen. Neben Dagmar Frick wurde auch die stellvertretende Vorsitzende Regine Frey bestätigt. Neu im geschäftsführenden Vorstand sind als Kassiererin Elke Morandell und als Schriftführer Michael Troll. Als Beisitzer wurden bestätigt oder neu berufen: Alfred Seidenschnur, Wolfgang Carosa-Sause, Valentin Müller und Andreas Hochwelker. Zu Kassenprüfern wurden wie bisher Reinhard Frey und neu Herbert Tomasi gewählt.

Verabschiedet wurden mit kleinen Präsenten und großem Dank die bisherige Schriftführerin Susanne Fastnacht und der interimsweise tätige Kassierer Thomas Fastnacht, die beide aus privaten Gründen ausgeschieden sind.

Mit der Vorschau auf die geplanten Aktivitäten im Jahr 2022 in Langenargen und Noli – vorbehaltlich möglicher Corona-Einschränkungen – ging eine harmonische Versammlung im Münzhof in Langenargen zu Ende.