Als Aufsteiger in 2022 in der Bezirksstaffel 1

In der TCL-Jugendvollversammlung begrüßte Jugendwart Jochen Beck zahlreiche Kinder, Jugendliche und Eltern. In seinem Rückblick auf die vergangene Saison ging Beck zuerst auf die Sommerverbandsrunde der fünf Jugendmannschaften ein. Besonders imponierend waren die Leistungen der Junioren U15. Sämtliche Partien wurden zugunsten des TCL entscheiden und spielen so als Aufsteiger nächstes Jahr in der Bezirksstaffel 1.

Erwähnenswert war auch die starke Beteiligung der Jugend bei den TCL-Einzelclubmeisterschaften, wo in vier verschiedenen Altersklassen ClubmeisterInnen gekürt werden konnten. Auch im WTB-Pokal spielten die TCL-Jugendlichen mit drei Teams erstmals mit.

Das Highlight aus Sicht der Jugend war die Organisation des Jedermannturniers „Beachtennis für alle!“ im Rahmen der Beachtennisplatzeröffnung im August. Gefördert wurde dieses Großevent durch das Programm „Demokratie Leben“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Jugendsprecher Valentin Lauria berichtete anschließend von den weiteren Aktivitäten des Jugendausschusses. Neben den monatlichen Sitzungen, die coronabedingt teilweise virtuell stattfanden, setzte die Jugend eigene Ideen im Vereinsprogramm um. Lauria – der zugleich die Finanzen der Jugend betreut – konnte auch über die erfolgreiche Teilnahme am Lotto Sportjugend-Förderpreis berichten, die mit einem Gewinn von 1200 Euro auf das Jugendkonto mündete.

Nach dem Dank an den bisherigen Jugendausschuss, das Jugendeventteam und die Mannschaftsführer leitete Michael Florian die Wahlen der Vollversammlung. Einstimmig als alter und neuer Jugendwart wurde Jochen Beck seitens der 20 wahlberechtigten Jugendlichen bestätigt. Daniela Freund wurde ebenfalls einstimmig als neue stellvertretende Jugendwartin gewählt. Auch Jugendsprecher Valentin Lauria durfte sich über seine Wiederwahl ohne Gegenstimme freuen. Bei insgesamt sieben Kandidaten konnten sich in einer geheimen Wahl des künftigen Jugendausschusses Julian Mehler, Malina Schramme, Leonie Kolb, Simon Cichy und Tom Sternig durchsetzen, sie dürfen nun die Jugendarbeit offiziell mitgestalten. Im Jugendeventteam wirken künftig Julia Lücke und Olga Abendschein mit.

Cheftrainer Mehdi Benarbi erläuterte anschließend das Vereins- und Jugendtraining für die kommende Saison.

Beck gab im Anschluss noch einen Ausblick auf die kommende Wintersaison. In der Hallenverbandsrunde werden vier Jugendmannschaften aktiv sein, die bis Ende März um Punkte spielen.