Aguti feiert 25-jähriges Bestehen

Ihr 25-jähriges Firmenjubiläum hat am Donnerstag die Aguti Produktentwicklung & Design GmbH in Langenargen mit Geschäftsführer Andreas Grieger samt Mitarbeiterteam, Geschäftspartnern und weiteren Gästen gefeiert. Zudem wurde das kürzlich fertiggestellte neue Logistik- und Designzentrum der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht und dürfen auf unser Schaffen und Wirken stolz sein. Mein Dank gilt allen, die uns während dieser langen Zeit begleitet haben, vor allem aber danke ich meiner Familie und meinen tollen Mitarbeitern“, sagte Grieger in seiner Begrüßung vor rund 300 geladenen Gästen.

Als Andreas Grieger 1993 die Aguti Produktentwicklung & Design GmbH in Kressbronn ins Leben gerufen hatte, konnte er wohl nicht ahnen, welche rasante und erfolgreiche Entwicklung sein Unternehmen in den kommenden 25 Jahren und darüber hinaus nehmen würde. Seit 2003 haben die hochqualifizierten Experten und führenden Anbieter für Sitztechnik in der Caravan-Branche, als Ausstatter für Rettungs- und Kommunalfahrzeuge sowie für Gurtsysteme und Fahrzeuginneneinrichtungen, in Langenargen ihren Hauptsitz, wo am Donnerstag nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit der neue Gebäudekomplex in direkter Nachbarschaft zum Hauptsitz mit einem Logistikzentrum, einem Designcenter sowie einem rund 1200 Quadratmeter großem Showroom für hochwertige Möbel und Interieur offiziell vorgestellt wurde. „Ich erinnere mich noch an die Anfänge, als wir in einem ehemaligen Gewächshaus in Kressbronn unter nicht gerade optimalen Bedingungen unsere ersten Sitze für Wohnmobile entwarfen und herstellten. Heute ist unser Firmensitz in Langenargen, was ich vor allem dem damaligen Bürgermeister Rolf Müller mit zu verdanken habe. Heute sind wir ein international operierendes Unternehmen, haben 40 Mitarbeiter und verzeichnen einen Jahresumsatz von zirka 38 Millionen Euro in unseren drei Geschäftsbereichen“, sagte Andreas Grieger in seinem Rückblick, dem er jeweils eine Minute für 25 Jahre Firmengeschichte schenkte.

Meilensteine in 2004, 2009 und 2012

In seinen Ausführungen erinnerte der Geschäftsführer unter anderem an den Ausbau des Forschungs- und Entwicklungsbereiches sowie die Schaffung des ersten Designzentrums mit Dienstleistungen für Produktdesign, Grafikdesign aber auch Objekt- und Transportationdesign in 2004. „Wir sind zielgerichtet neue und innovative Wege gegangen, um Aguti weiter auszubauen und für die Zukunft auf dem Markt entsprechend erfolgreich auszurichten und zu positionieren. Hier entstehen individuelle Ideen und Lösungen für Produkt-, Transportation- und Kommunikationsdesign sowie für exklusive und außergewöhnliche Innenarchitektur“, sagte Grieger.

Mit der Gründung von Aguti Yachts 2009 habe er sich schließlich einen Traum verwirklicht: „Ich wollte eine Yacht bauen, die in ihrer Form, ihrem Design und ihrem Ausdruck weltweit einzigartig ist. Es ging mir nicht darum einfach nur ein Schiff zu bauen, sondern eine Vision, meine Vision, mit dieser Yacht zu verwirklichen“, versicherte der Chefdesigner, der inzwischen auch Designstudien für zukunftsorientierte Marina- und Luxushotel-Komplexe für Kunden in den Emiraten oder auch in Afrika entwickelt.

2012 habe man mit der Gründung der Sparte Aguti-Interieur eine eigenständige und nach Griegers Aussagen unverwechselbare Möbelkollektion ins Leben gerufen, die in der neuen, 1200 Quadratmeter großen Ausstellungshalle künftig nicht nur besichtigt, sondern auch dort gekauft werden können.