Advents-Tango zum Saisonabschluss

Zum letzten Mal in diesem Jahr hat Wolfgang Kallina vor Kurzem zum Tango ins Schloss Montfort eingeladen. Passend zur weihnachtlichen Dekoration war die Stimmung im Saal, sagte der Veranstalter: „Das ist immer eine besondere Atmosphäre, wenn wir hier die Saison beschließen.“

Vorbeigeschaut hat auch Alexander Trauthwein als neuer Leiter des Langenargener Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing. Offizielle Verlautbarungen wollte er zwar nicht abgeben, stellte aber der Tango-Reihe weiterhin die freundliche Unterstützung der Gemeinde in Aussicht. Dafür zeigte sich Wolfgang Kallina, der die Tanzveranstaltungen seit 15 Jahren auf die Beine stellt, sehr dankbar. Wie es denn genau im nächsten Jahr weitergehe, sei allerdings noch nicht klar, sagte der Tangofreund, denn das hänge auch von den Möglichkeiten ab, die sich aus der Planung und den Absprachen mit der Schlossgastronomie ergeben.

Für diese Saison bilanzierte Kallina: „hervorragende Saison, es ist fantastisch gelaufen“. Immerhin 22 Veranstaltungen haben von Ende März bis Anfang Dezember stattgefunden. Darunter waren auch drei Bälle. „Die schönste Veranstaltung war für mich der Sommerball mit Live-Musik – auch wenn die ursprüngliche Kapelle absagen musste, gab es eine besondere Tangomusik mit vierhändig spielenden Pianistinnen und anderen Musikern, organisiert vom Cuarteto Rotterdam.“ Wolfgang Kallina wünscht sich, dass es im April 2020 wieder los gehen kann.

Tangotänzer aus verschiedenen Orten sind auch zur Abschlussveranstaltung angereist. Tänzer Wolfgang sogar aus Metzingen. Dafür durfte er dann auch bei der Eintrittskartennummern-Tombola die Lose ziehen. Und von Tangotänzer Manfred gab es noch ein kleines Dankeschön-Geschenk für Organisator Kallina. Auf eine gelungene Neuauflage im kommenden Jahr hoffen die Tänzerinnen und Tänzer aus der Gegend. „In den Sommermonaten war das so toll, fast jede Woche hatte wir eine Milonga hier“, sagte eine Ravensburgerin.

Man darf gespannt sein, wann und wie sich die Tangoszene am Bodensee wieder im Montfortschloss trifft, um südamerikanische Tangomusik und -tanz mit See- und Bergpanorama, Schlosssaalatmosphäre und bestem Parkettboden zu genießen. In seiner Ansprache hatte sich der Gastgeber von DJ Axel Dietrich seinen jährlichen besonderen Schlusstango gewünscht. Dieses Mal war das „Adio querida“ von Yasmin Levy, die in Ladino-Dialekt von einem respekt- und friedvollen Zusammenleben verschiedener Religionen und Nationen träumt. „Grad wie bei den Begegnungen in unserer Vierländerregion – denn wir sitzen doch alle in einem Boot, schon durch die gemeinsame Begeisterung für den Tango“, beschloss Kallina fast philosophisch die Langenargener Tango-Veranstaltungsreihe 2019.