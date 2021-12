Advent an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule Langenargen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn Tropfen langsam in der Luft gefrieren, - werden Wichtel, Sterne, Kerzen, Flocken, - Tannenbäume, Schnee und Glocken - stetig lichtgefüllte Fenster zieren. Denn die FAMS kontert dem rauen Wetter mit Weihnachtszauber.

Jeden Tag ein neues ... Türchen? Nein, jeden Tag erfreut ein neues Fenster jene, die über den Pausenhof schreiten, rennen, spielen und toben. Der schuleigene Adventskalender in Groß für Groß und Klein ist ein gesamtschulisches Projekt aller Klassen zur Einstimmung auf die "schönste Zeit des Jahres".

Jede Klasse kreiert dabei ihre individuellen Dekorationen, die im Laufe der Adventszeit aufgehängt werden. Jeden Tag wird eines der zum Pausenhof gerichteten Fenster des Altbaus oder ein Frontfenster des Neubaus geschmückt.

Doch nicht nur nach außen frohlockt die weihnachtliche Festtagsstimmung. Wer die FAMS betritt, wird begrüßt von einem erleuchteten Weihnachtsbaum und einer Weihnachtsleseinsel mit Buch und Lichtern, Figuren, Decken sowie Kissen, sobald dort vorgelesen wird. Der Zauber von Weihnacht und Winter durchdringt die Schule vom Foyer bis in die Klassen- und das Lehrerzimmer. Er durchflutet die Räume der Betreuung und trägt sich über die Stimmen der Schülerinnen und Schüler in die kalte, winterliche Luft am Bodensee. Und wer aufmerksam hinhört, kann von Zeit zu Zeit sogar die Kinder auf dem Pausenhof ein Liedchen anstimmen hören.

Es weihnachtet an der FAMS - und sie wünscht allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche, gemütliche und liebevolle Zeit.