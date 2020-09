ADAC GT Masters: Der beste Nachwuchsfahrer kommt aus Langenargen

Nicht einmal die Maske konnte Tim Zimmermanns Grinsen im Gesicht bei der Siegerehrung so richtig verbergen. Als der Langenargener nach 60 Minuten Rennaction am Samstag auf das Podium stieg, nahm er gleich zwei Pokale entgegen. Den ersten bekam er für den dritten Gesamtrang im Hauptfeld des ADAC GT Masters, den zweiten als bester Rookie des Tages. Ein sehr erfreuliches Ergebnis, wie Zimmermann nach seinem insgesamt fünften GT-Rennen befand: „Ich habe mich unheimlich über das erste Podium in dieser Serie gefreut“, sagte er. Das erste Podium der Saison holte er sich gemeinsam mit seinem Teamkollegen Steijn Schothorst – damit überraschten sich die beiden selbst. „Wir wussten nach Rang neun am Nürburgring, dass wir vorne mitfahren können. Aber das war dann doch ein riesiger Schritt“, meinte Zimmermann.

Das Rennwochenende am Hockenheimring war für ihn somit ein fast perfektes. Zimmermann lieferte nämlich auch am Sonntag ab, erbrachte dort mit Rang fünf eine gute Leistung. Mit zwei Siegen in der Rookie-Wertung setzte er sich auf Platz eins der besten Nachwuchsfahrer. Demnach schob er sich vorbei an Jannes Fittje und Marvin Dienst. Insbesondere nach den ersten Tagen war damit nicht zu rechnen.

Bei seinem Heimspiel hatten Zimmermann sowie sein Teamkollege Schothorst zunächst große Schwierigkeiten: Die Tests am Donnerstag und das freie Training am Freitag verliefen alles andere als zufrieden-stellend. Das Team von Grasser Racing schien dann aber den richtigen Riecher gehabt zu haben. Sie tauschten den Unterboden am Lamborghini Huracan und von da an steigerte sich die Rookie-Truppe. Offenbart hatte sich das ziemlich schnell. Zimmermanns Qualifying-Stint am Samstag brachte mit Platz neun das bislang beste Ergebnis im Zeittraining. Der Langenargener würdigte die wirkungsvolle Maßnahme: „Ich muss den Hut vor dem Team ziehen und mich für diese Arbeit echt ganz besonders bedanken“, sagte er und schwärmte: „Es war das ganze Wochenende dann so, dass das Auto wie auf Schienen lief.“

Den Rennstart am Samstag übernahm dann auch der 24-jährige Deutsche, der dabei gleich zur Attacke blies. Statt sich mit dem Gedränge ganz innen aufzuhalten, zog er außen an zwei Gegnern vorbei, blieb an der Spitze dran und übergab sein Auto auf Platz sieben an Schothorst. Der schluckte weitere vier Autos für das Podium. Mit etwas mehr Rennzeit hätten sich wohl auch Michael Ammermüller und Kelvin van der Linde weiter vorn noch fürchten müssen, schließlich lieferte Schothorst zum Ende eine schnellste Runde nach der anderen. „Am Anfang der Saison waren die Audi noch ein ganzes Stück weg“, so Zimmermann. „Inzwischen können wir sagen, dass wir mit dem Huracan schon fast auf Augenhöhe sind.“

Bestzeit für Schothorst gab es dann auch im Zeittraining am Sonntag, sodass der Niederländer von der Pole Position ins Rennen ging. Im Gedränge fiel er aber auf Rang fünf zurück und auch Zimmermann übernahm sein Auto nach dem Boxenstopp auf dieser Position. „Ich hing hinter Indy Dontje fest und war definitiv schneller“, beschrieb Zimmermann und fügte an: „Der Mercedes hat aber so einen hohen Topspeed, dass es nicht mehr reichte, um vorbeizuziehen.“ Schlussendlich blieb es also beim fünften Platz. Kein Problem für den 24-Jährigen, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet. „Hätte mir vor dem Wochenende einer einen fünften Platz angeboten, ich hätte ganz sicher sofort unterschrieben. Ich bin einfach nur glücklich mit diesem Ergebnis.“

Nach dieser Performance erhielt das Duo außerdem lobende Worte vom Teamchef Gottfried Grasser. „Das war ein mega Wochenende von den beiden“, bilanzierte er und führte aus: „Ich glaube, dass es bei den beiden noch den ganz großen ‚Boom‘ machen wird und darauf freue ich mich.“ Zimmermann und Schothorst durften zudem einen weiteren Erfolg bejubeln. Als Lamborghini-Junioren gewannen sie zweimal das teaminterne Duell gegen die erfahrenen Werkspiloten Franck Perrera und Albert Costa Balboa. Darauf aufbauen wollen sie am 2. Oktober. Dann fahren sie am Sachsenring.