In Eriskirch, Kressbronn und Langenargen finden ab Sonntag, 10. Mai, wieder Gottesdienste statt, mit Einschränkungen und unter Einhaltung der verordneten Abstands- und Hygieneregeln. Gottesdienst gefeiert wird zu den gewohnten Zeiten um 9 Uhr in Eriskirch, Gattnau und Oberdorf, um 10.15 Uhr in Kressbronn, Langenargen und Mariabrunn.

Da aufgrund der Abstandsregel nur ein Sechstel der bisherigen Platzkapazität zur Verfügung steht, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Teilnahme am Gottesdienst erfordert eine Anmeldung. Diese erfolgt in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden direkt vor dem Gottesdienst, wie es in einer Pressemitteilung des Dekanats heißt. Teilnehmende bringen zum Gottesdienst einen Zettel mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer mit. Dieser wird vor dem Gottesdienst am Eingang abgegeben. Für die Teilnahme am Gottesdienst gilt Maskenpflicht. Gemeindemitglieder werden gebeten, ihre eigene Schutzmaske mitzubringen, ebenso ihr eigenes Gotteslob, soweit vorhanden. Ordner werden die Sitzplätze in der Kirche zuweisen. „Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach und manches wird anders sein als gewohnt. Trotzdem hoffen wir, dass diese Regelungen mitgetragen werden und bitten jetzt schon um Verständnis, sollten Personen an der Kirchentüre abgewiesen werden müssen, weil alle Plätze belegt sind“, so Dekan Bernd Herbinger in seinem Brief an die Gemeinden.

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Gottesdienst in der Kirche teilnehmen. Angehörige der Risikogruppen können auch die Werktags-Gottesdienste nutzen, die weniger besucht sind. Diese finden ab 12. Mai abwechselnd in der Seelsorgeeinheit statt. Personen, die derzeit nicht aus dem Haus möchten, wird empfohlen, den Gottesdienst über das Fernsehen mitzufeiern.