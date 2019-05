93 Kinder feiern Kommunion

93 Kommunionkinder der Seelsorgeeinheit Seegemeinden haben das Motto „Mit Jesus gewinnen wir!“ auf ihrem Kommunionweg erfahren. Schon bei der Vorbereitung gab es für die Kinder einiges zu gewinnen.

So wurde laut Pressebericht zum Beispiel Gemeinschaft untereinander als großer Gewinn erfahren. Jesu Freundschaft sei verlässlich. Das Lesen in der Bibel erweise sich als „wertvoller Schatz“. In der Feier der Gottesdienste wurde für die Kinder beim Empfang des heiligen Brotes die Gemeinschaft untereinander und mit Gott zu einem spürbaren Gewinn. Mit allen Sinnen konnten die Kinder gewinnen, heißt es. Und so sangen sie mit Begeisterung das Mottolied, das Kirchenmusiker Martin Beck sehr passend für den Kommunionweg geschrieben hat. Der Kirchenchor in Oberdorf, Cantiamo in Langenargen, die Kirchenband in Kressbronn, Happy Sound in Gattnau und der Jugendchor in Mariabrunn unterstützten in den fünf Erstkommuniongottesdiensten den Gemeindegesang in bewährter Form.