700 Narren feiern auf dem „Lust“-Schloss

700 prächtig und fantasievoll verkleidete Gäste haben am Samstagabend in den historischen Gemäuern des Schlosses Montfort bis früh in den Morgen hinein ein rauschendes Kostümfest gefeiert. „Das Narrenschloss war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Unsere illustre Gästeschar schätzt das außergewöhnliche Ambiente und die einmalige Stimmung in den erhabenen Mauern des ,lustvollen’ Wahrzeichen Langenargens“, sagte Zunftmeister Lothar Berger gegenüber der Schwäbischen Zeitung.

Seit 2005 gibt es das Narrenschloss in Langenargen. Zurück geht die Veranstaltung auf die Idee, das 50-jährige Bestehen der Narrenzunft d’Dammglonker gebührend und in einem besonders festlichen Rahmen zu feiern. „Was bot sich besser an, als das Schloss Montfort? Wie schön wäre es, wenn man, zumindest für einen Abend, ein echtes Schloss sein Eigen nennen könnte? Gesagt, getan: Der Erfolg war so grandios, dass wir uns gemeinsam in Absprache mit der Gemeinde und dem Schlosspächter Michael Gürgen dazu entschlossen haben, alle zwei Jahre diese großartige und weit über die Grenzen hinaus einzigartige Veranstaltung zu organisieren“, erinnert sich Lothar Berger. Tatsächlich war jetzt auch die achte Auflage des prächtigen Kostümballs binnen weniger Tage restlos ausverkauft.

Dem Zunftmeister zufolge ist der enorme Zuspruch auch darauf zurückzuführen, dass die Vielfalt und Kreativität der Besucher in puncto Kostüme schier keine Grenzen kenne: „Lebendige Duschkabinen, Bob fahrende ,Cool Runnings’, bezaubernde Meeresschönheiten, kunterbunte und ausgelassene Hippies, modische Steampunks oder auch lustige Clowns, kühle Schneemänner, auf ihren Besen fliegende Hexen samt schmucken Edelherren und -Frauen haben das Kastell in eine Fasnetshochburg mit närrischer Wohlfühlgarantie verwandelt.

Dazu fetzige Schlagermusik von DJ Stefan S, Party-Lounge Sound von DJ Heiko und Musik-Show-Entertainment mit der Live Band „Strum & Drum“: „Fasnetsherz, was willst Du mehr“, lautete Zunftmeister Lothar Bergers rein rhetorische Frage. Auf drei Ebenen durften die Gäste ausgelassen feiern, gutes Essen genießen und natürlich abtanzen, bis die Socken qualtmen.

„Das Narrenschloss in Langenargen sucht seinesgleichen. Hier zeigt sich die närrische Gesellschaft nicht einfallslos in Jeans, Ringel-T-Shirt und Turnschuhe, sondern voller Phantasie und bunter Ideen, wunderbar“, schwärmten nicht nur Gisela und Hermann Gütle aus Lindau.