50-Jähriger missachtet Vorfahrt

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstand am Montagabend gegen 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße. Ein 50-jähriger Toyota-Fahrer bog von der Kanalstraße nach links auf die Lindauer Straße ein und übersah dabei den Vorfahrtsberechtigten, der mit seinem Audi Q5 in Richtung Gohren unterwegs war.

Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 5000 Euro Sachschaden.

Am Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand etwa 12 000 Euro Schaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.