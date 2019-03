300 Boxfans sehen 9:8-Erfolg in Langenargen

Glücklich hat er nun wirklich nicht ausgesehen. Obwohl Kushtrim Mahmuti für den entscheidenden Sieg des Boxteams Langenargen am Samstagabend im Bodensee-Cup gegen Cupverteidiger Boxgemeinschaft Ostschweiz gesorgt hatte, trübten gleich zwei Dinge die Stimmung des Lokalmatadors. Zum einen seine teils unterirdische boxerische Leistung, zum anderen der unrühmliche Abgang seines Kontrahenten Taqieddine Ham, der sich um den Sieg betrogen fühlte. Thomas Schuler, Trainer und Vorsitzender des Boxteams, war dennoch froh, beim 9:8-Erfolg wieder einmal über 300 Zuschauer in die heimische Festhalle locken zu können.

Es war der der letzte Heimauftritt der verstärkten Langenargener Staffel in dem vor vier Jahren aus der Taufe gehobenen Bodensee-Cup. Dies ließ Schuler bereits am Abend nach der 7:10-Niederlage im bisher einzigen Duell des Cups 2018/19 im November gegen das österreichische Leistungszentrum West und der im Vorfeld erneut überdrüssigen Diskussionen um die Fightcard wissen.

Doch auch dieses Mal sorgte die Aufstellung für Unmut – und zwar aufseiten der Schweizer. „Thomas allein hat entschieden, welche sechs der 13 Kämpfe in die Wertung des Cups gelangen, und hat damit meine drei Boxer ins offene Messer laufen lassen“, so Walter Walser, Cheftrainer des Boxclubs Rheintal aus Au.

„Ich habe die Paarungen mit Matthias Luchsinger (Sportmanager Swissboxing und Trainer des BC Zürich, Anm. d. Red.) zuvor besprochen“, entgegnete Schuler, der die Zusammenarbeit mit den Eidgenossen zuletzt nicht nur einmal hervorgehoben hatte. Allerdings hatten diese beziehungsweise der Box-Ring Zürichsee/Horgen – wie auch Walser monierte – am selben Tag die „Internationale Boxing Diamond League“ mit 20 Kämpfen veranstaltet. „Das ist die falsche Einstellung von Matthias (Luchsinger) gegenüber des Bodensee-Cups“, meint Walser. So waren am Samstagabend zahlreiche Boxer aus anderen Vereinen und Ländern am Start gewesen, die noch verpflichtet werden mussten.

Dies hatte wiederum zwei Vorteile: Erstens konnte Schuler Boxer der umliegenden Vereine aus Wangen, Singen und Ravensburg einsetzen. Zweitens sahen die Boxfans Faustkämpfer der Vereine BR Karlsruhe-Knielingen, mit acht Goldmedaillen der erfolgreichste Verein der Nachwuchs-Landesmeisterschaften, und von 1860 München, der zuletzt fünf DM-Teilnehmer stellte.

Das Boxteam Langenargen stellte zwei eigene Athleten in den Wertungskämpfen, jedoch konnten diese nicht überzeugen. Der ins Halbweltergewicht aufgestiegene Secho Akyüz kletterte zum das dritte Mal in den Ring binnen weniger Wochen. Er kassierte aber, wie im Länderkampf gegen Fenerbahce und der Landesmeisterschaft eine Niederlage. „Er hatte keine Kondition und hat sich die ganze Zeit weggeduckt, obwohl ich ihm sagte, er solle lang bleiben“, kritisierte Langenargens Trainer Valeri Quade.

Wenigstens Weltergewichtler Kushtrim Mahmuti sorgte für einen schmeichelhaften Sieg. Die Heidelberger Rudolf und Alex Hoffmann steuerten zwei Erfolge gegen die Auer Ali Mohammadi und Matheus de Sousa (Disqualifikation) bei, Niko Kolicic (Knielingen) gewann im Duell der Schwergewichte gegen den vierfachen Meister Ewene Hansen. Benjamin Kiehl (Heidelberg) unterlag gegen Renate Lori nicht nur, er brachte auch nicht das geforderte Gewicht und steuerte so nicht mal den Wiegepunkt zum Gesamtergebnis bei.

In den Vorkämpfen siegte der Langenargener Urim Veseli (gegen den Wangener Mojtaba Mousavi), Fabio Günthör unterlag hingegen bei seinem Debüt.