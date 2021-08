3. Preis bei Sportjugendförderpreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die vorbildliche Jugendarbeit des TCL wurde am Samstag durch das Kultusministerium Baden-Württemberg, der Baden-Württembergischen Sportjugend und der Toto-Lotto GmbH mit einem 3. Preis beim Lotto Sportjugend-Förderpreis 2020 gewürdigt.

Bereits im April wurde mitgeteilt, dass die Langenargener mit einem Preis für den durch Jugendwart Jochen Beck eingereichten Beitrag zur Jugendinitiative 2020 ausgezeichnet werden. Die genaue Platzierung wurde nun im Rahmen einer aufgrund der Coronapandemie als Stream durchgeführten Preisverleihung im Europapark Rust bekannt gegeben.

Bei einer Rekordzahl von 556 Teilnehmern konnte sich der TCL in der Region Donau-Oberschwaben-Bodensee mit seinem Projekt durchsetzen und den hervorragenden dritten Preis erzielen.

Moderator Michael Antwerpes führte durch die Veranstaltung. Die ehemalige Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll verkündete die Bewertung der Jury. In dieser Initiative wurde u. a. stark in die Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen und neuer Trainer investiert.

Mit der Gründung des Jugendausschusses und der Verabschiedung der Jugendordnung innerhalb einer Jugendvollversammlung konnte eine neue Stufe der Mitarbeit und Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen im Verein erreicht werden.

Der Jugendausschuss entwickelt in seinen regelmäßigen Sitzungen neue Ideen und Themen für die Vereinsjugend. Die Jugendausschussmitglieder werden in die Jugendarbeit und bei Projekten inkl. Planung, Durchführung und Projektleitung einbezogen. Es entstehen dadurch abwechslungsreiche und interessante Angebote für alle Kinder und Jugendliche im Verein, gestaltet von der Zielgruppe selbst. Das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen wird so gefördert und demokratische, anerkannte Strukturen etabliert.

Im Jahr 2020 konnte dies unter anderem im Bereich der Trendsportart Beachtennis untermauert werden, wo die Jugendlichen – nach einer Einweisung durch Jugendwart und weitere Erwachsene – selbständig weitere Events geplant und durchgeführt haben.

Mit dem neu gegründeten Jugendeventteam wurden und werden auch Aktivitäten außerhalb des Tennissports durchgeführt.

Parallel zu diesen neuen Initiativen verbesserte der Club auch seine etablierten Strukturen: Für sämtliche Altersklassen gibt es nun Mannschaften, die an der WTB-Verbandsrunde teilnehmen und die Clubmeisterschaften im Einzel und Doppel konnten mit starker Beteiligung glänzen.