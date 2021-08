3-Länder-Tennis 60+

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde am 22. Juli 2021 auf der Anlage des TC-Langenargen der Finaltag des Dreiländerturnieres durchgeführt. Dieses wird jedes Jahr im Frühsommer veranstaltet. So ein Turnier, das sich insgesamt über mehr als eineinhalb Monate erstreckt, gibt den Spielerinnen und Spielern die Gelegenheit mit Oldies aus anderen Vereinen zusammenzutreffen, Doppel zu spielen und Kontakte zu pflegen.

Die privat organisierte Hobby-Runde 2021 wurde vom 9. Juni. bis zum Finaltag am 22. Juli 2021 mit zwölf Teams durchgeführt. Covid 19 und die daraus resultierenden Auflagen waren der Grund, dass in diesem Jahr wiederum erst verspätet begonnen werden konnte.

Zwölf Mannschaften beteiligten sich 2021 an der bereits im Jahre 2009 gegründeten Hobby-Runde. Erstmals nahmen die Senioren des TC-Lindenberg teil. Die teilnehmenden Mannschaften kommen aus Vorarlberg, Bayern und Baden-Württemberg. An den Spielen (es werden jeweils drei Doppel pro Begegnung gewertet) beteiligen sich Sportler, die im Seniorenalter sind – es gibt allerdings auch Teilnehmer, die bereits über achtzig Jahre zählen.

Wie im Vorjahr wurden in einer Vorrunde auch 2021 zwei Gruppen gebildet, um die Anzahl der Spiele und die zeitliche Länge des Turnieres im Rahmen zu halten. In den Gruppenspielen trat jede Mannschaft in einer einfachen Runde gegen jeden Konkurrenten der jeweiligen Gruppe an.

In der Gruppe A standen sich 6 Mannschaften gegenüber: TC-ESV Wolfurt, TC-Hörbranz, TC-Nonnenhorn, TC-Langenargen, TC-Sigmarszell und TC-Oberreitnau.

Die Gruppe B umfasste 6 Teams: TC-Wangen, TC-Lindau, TC-Lauterach, TC-Wasserburg, TC- Lindenberg und TC-Kressbronn.

Nach der Gruppenrunde spielten die beiden in der Gruppe vorne platzierten Mannschaften der Gruppe A gegen die beiden Ersten der Gruppe B. In einem Halbfinale und einem Finalspiel wurde dadurch der Gesamtsieger ermittelt. Die vier in der Mitte platzierten und die drei am Ende stehenden Mannschaften spielten die endgültige Reihenfolge für das Jahr 2021 aus.

Am finalen Spieltag des Dreiländerturnieres in Langenargen standen sich 12 Vereine mit 72 Seniorinnen und Senioren in 18 Doppelspielen gegenüber. Nach insgesamt 7 Spieltagen (Sieben Wochen) und mit knapp 140 im Turnier eingesetzten Spielern und Spielerinnen, gewann auf der schönen Langenargener Anlage der TC-ESV-Wolfurt vor dem TC-Lindau den Wanderpokal für das Jahr 2021.