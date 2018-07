28. Mixed Turnier in Oberdorf am Wochenende

Die Volleyballabteilung des TV 02 Langenargen veranstaltet am kommenden Wochenende (20. bis 22. Juli) das 28. internationale Bodensee Volleyball-Mixed-Turnier auf dem Sportplatz in Oberdorf. Laut Vorschau spielen dieses Jahr 24 Mannschaften aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz um den begehrten Wanderpokal. Spielbeginn ist Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Neben dem Sport soll auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen: Am Freitagabend heizt ein DJ ein. Am Samstagabend ist von 19.30 bis 21 Uhr Happy Hour, danach spielt die Liveband „The Jags“ zur großen Party auf. Die Organisatoren wollen Besucher und Spieler mit Essen und Getränken versorgen.