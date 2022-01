21-Jähriger kommt von B 467 ab und landet in Acker

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Bundesstraße 467 abgekommen. Er blieb, wie die Polizei mitteilt, unverletzt.

Der Mann war in Richtung Kressbronn unterwegs, schätzte auf Höhe der Abfahrt „Mückle“ aber offenbar den Straßenverlauf falsch ein und fuhr nach rechts in einen Acker, wo das Auto des Mannes zum Stehen kam. An seinem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand bei dem Unfall laut Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.