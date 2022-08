17 Mitarbeiter laufen beim ZF Firmenlauf mit

Nach dem Corona-bedingten Ausfall in 2020 und 2021 hieß es am Donnerstag, 21. Juli, endlich wieder: „ZF Firmenlauf“. Um Punkt 18 Uhr starteten 4622 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fast 200 Firmen zum 5,5 Kilometer Lauf. 17 Mitarbeiter der Gemeinde Langenargen sind mitgelaufen.

Mitarbeiter der Verwaltung, der Kinderkrippe, sowie des Gemeindeverwaltungsverbands schlossen sich im Team zusammen . „Die Resonanz dieser Veranstaltung zeigte deutlich, wie wichtig es ist, nach zwei Jahren wieder als Team auftreten zu können und das Gemeinschaftsgefühl zu leben“, so Bürgermeister Ole Münder. Durch jede Läuferin und jeden Läufer wurde ein Euro an regionale Hilfsorganisationen und Vereine sowie an Projekte des offiziellen Charity-Partners der n plus sport Plan International Deutschland e.V. gesammelt.