1250 Jahre Langenargen: Gemeinde feiert mit einem Tag mehr Uferfest

Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen der Gemeinde Langenargen im nächsten Jahr laufen auf Hochtouren – und nehmen konkrete Formen an. Davon haben sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag überzeugen können.

Die erste Veranstaltung findet am Wochenende des Maibaumstellens statt. Wobei sich laut Lothar Berger vom Organisationsteam die Bürger nicht nur auf die Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins, sondern auch auf einen Mittelaltermarkt im Ortskern und die Prägung einer Jubiläumsmünze vor dem Münzhof.

Am ersten von mehreren Festwochenenden findet neben einem Mittelaltermarkt vor dem Münzhof auch die Prägung der Jubiläumsmünze statt. (Foto: ah)

Die Gemeinde Langenargen wurde unter dem Namen „Arguna“ im Jahr 773 in einer Schenkungsurkunde an das Kloster St. Gallen zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Grund genug für die Sonnenstube am Bodensee, im kommenden Jahr ihren 1250 Geburtstag ausgiebig und vielfältig zu feiern. Wie Lothar Berger und Friederike Geissler von der Tourist-Information dem Gremium berichteten, habe man zum jetzigen Zeitpunkt fünf verschiedene Veranstaltungshöhepunkte geplant.

Gaukler, Handwerker, fliegende Händler

„Neben der Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins am letzten Sonntag im April findet parallel ein Mittelaltermarkt im Ortskern statt. Entlang des Schlossparks und vor dem Münzhof werden Gaukler, Handwerker, fliegende Händler Waren und Dienstleistungen aus dem Mittelalter anbieten. Höhepunkt der Veranstaltung wird die Prägung der Jubiläumsmünze sein“, erklärte Lothar Berger. Er betonte, dass es seitens der Bürgerschaft in Sachen Programmpunkte und -gestaltung reichlich Input und gute Vorschläge gegeben hätte.

Weiter geht es im Mai, wenn das 125-jährige Bestehen der Kabelhängebrücke mit Unterstützung heimischer Vereine gefeiert wird. „Vorbehaltlich noch zu führender Gespräche mit den zuständigen Behörden, können wir uns ein ähnliches Event vorstellen, wie es bereits vor 25 Jahren an besagter Stelle erfolgreich stattgefunden hat“, so Berger.

„Hock im Winkel“

Unter dem Motto „kleine Häuser, kleine Gassen, viel Geschichte“ soll 24. Juni abends ein „Hock im Winkel“ die Langenargener und deren Gäste erfreuen. Im September schlage man laut Orga-Team ruhigere Töne an. Dann nämlich verbinde man Altlangenargen mit dem Friedhof. Laut Lothar Berger schlage das alte Siedlungsareal eine Brücke vom Gestern ins Heute, während der Friedhof die Verbindung vom Diesseits ins Jenseits abbilde. So werde man am 16. und 17. September Kurzvorträge sowie kleinere musikalische Darbietungen der Bürgerkapelle und der Streichergruppe der Jugendmusikschule zu hören bekommen.

Den Höhepunkt des gesamten Festjahres wird das um einen Tag verlängerte Uferfest sein, versichern Gemeindeverwaltung und das ehrenamtlich wirkende Organisationsteam: „Geplant ist ein offizieller Festakt samt Festumzug. Hierfür konnten bereits zahlreiche Langenargener Vereine und Institutionen, die Schule, aber auch benachbarte Kommunen und Städte gewonnen werden. Mit großen Festzelten werden wir auf dem Festgelände das Wetterrisiko minimieren.“

Neuauflage der Chronik

Das Städtlesfest auf dem Marktplatz bilde danach die ideale Plattform, um die Geschichten der historischen Gebäude rundum wieder aufleben zu lassen. Zudem möchte man den Fanfarenzug bei seinem Jubiläum nicht nur mit einem Sternenmarsch hochleben lassen. Laut Friederike Geissler wird es weitere, zahlreiche kleinere kulturelle Veranstaltungen wie Vorträge zur Chronik der Gemeinde, Foto- und Tonprojekte, ein Picknick in den Uferanlagen, Lesungen oder auch Konzerte geben.

Zudem werde man pünktlich zum Weihnachtsmarkt die Modifikation und Fortschreibung der Kichler-Eggartischen Chronik aus dem Jahr 1926 als Buch präsentieren. „Die Jubiläumsausgabe wird sich in zwei Teilbereiche gliedern: zum einen der chronologische und wissenschaftliche Abschnitt, zum anderen Spezifika und Ortsgeschichte. Unter der Federführung von Gemeindearchivar Andreas Fuchs arbeiten 13 Autorinnen und Autoren an dem Buchprojekt“, erläuterte Geissler.