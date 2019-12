1175 Euro gehen an die „Namibiakids“

Über einen vorweihnachtlichen Geldsegen haben sich die „Namibiakids“, ein Verein für Kinderhilfsprojekte in Namibia, vor Kurzem in der Gärtnerei Vögele im Langenargener Ortsteil Bierkeller-Waldeck gefreut. Im Rahmen ihrer Adventsausstellung zum Thema Afrika inklusive Lesung mit Edi Graf verkauften Andreas und Sandra Vögele mit ihrem Team leckere Waffeln und heißen Glühwein für den guten Zweck.

„Wir haben uns sehr gefreut, wie großartig unsere Kunden und unsere Besucher diese Benefizveranstaltung angenommen haben. Am Ende konnten wir die stolze Summe in Höhe von 1175 Euro an Sarah und Giovanny Diergaardt von Namibiakids übergeben“, sagte Andreas Vögele.

Das Geld werde man eins zu eins in Form von Sachspenden wie beispielsweise Unterrichtsmaterialien übergeben. „Zudem unterstützen wir die Lehrkräfte vor Ort. Denn Kindern eine Chance zu geben, ist uns allen sehr wichtig. Vielen Dank an die Gärtnerei Vögele und allen, die sich miteingebracht haben“, betonte Giovanny Diergaardt.