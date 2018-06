11 674 Stufen in 80,21 Minuten

Moni Carl von der LG Welfen hat sich bereits zum dritten Mal einer außerordentlichen Herausforderung gestellt. Sie bezwang beim Niesenlauf im Berner Oberland die mit 11 674 Stufen längste Treppe der Welt und wurde im Gesamtklassement der Frauen hervorragende Zweite. Ihre Zeit: 1:20,21 Stunden.

3,4 Kilometer langer Lauf

Die erste Auflage des Niesenlaufes im Berner Oberland fand bereits vor über 27 Jahren statt. Damals wurden 26 Weltklasseathleten zu dem Treppenlauf eingeladen. Ein Schweizer Orientierungsläufer gewann den Lauf in 52:26 Minuten. Ein Jahr später stellte der Kolumbianer Francisco Sanchez in 52:22 Minuten einen Rekord auf, der noch immer Bestand hat. Nach wenigen Auflagen wurde der Wettkampf wieder eingestellt. Mit dem neuen Organisationsteam fand der 3,4 Kilometer lange Lauf mit 1723 Höhenmetern nun zum 17. Mal statt. Die Treppe, die seit 1910 entlang des markantesten Berges am Thuner See, dem 2364 hohen Niesen steht, hat es bis ins Guiness-Buch der Rekorde geschafft. Auch heute noch wird nur eine limitierte Teilnehmerzahl von 220 Sportlern, die aus der ganzen Welt anreisen, zugelassen. Das Ziel befindet sich mittlerweile am Niesengipfel und nicht mehr auf der deutlich darunterliegenden Plattform.

„Obwohl mich der Wettkampf jedes Mal an meine Grenzen bringt, ist es eine faszinierende Herausforderung, die Treppe zu bezwingen, sagte die 47-jährige Monica Carl vor dem Wettkampf. Das findet auch ihr Ehemann Christian und die Kinder, die sie jedes Mal zu diesem außergewöhnlichen Ereignis begleiten und anfeuern. Und schon die Vorbereitung für den Niesenlauf ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Da kann es schon sein, dass die routinierte Berg-und Treppenläuferin bis zu achtmal in der Woche den Hausberg Pfänder in Bregenz bezwingt. Bei ihrer ersten Teilnahme 2015 dauerte es gerade einmal 1:20:45 Stunden bis die vierfache Mutter das Ziel am Niesengipfel erreichte.

Patrick Frahm feierte erfolgreiches Debüt

Ein Jahr später hieß die Siegerin Moni Carl, die Zeit: 1:19:04 Stunden. Und auch in diesem Jahr landete die Läuferin fast eine Punktlandung. Nur die Österreicherin Marlies Penker war schneller als die Langenargerin. Für Carl blieb die Uhr nach 1:20:21 Stunden stehen. Platz drei ging an die Schweizerin Kathrin Zbinden in 1:27:16 Stunden.

Patrick Frahm war das erste Mal dabei. Er war begeistert und machte sogar noch einige Fotos während dem Lauf. Mit einer beachtlichen Zeit von 1:40,10 Stunden erreichte er den Gipfel.