103. Geburtstag: Magnus Lindner feiert

(ah) - Magnus Lindner, inzwischen ältester Einwohner von Langenargen, geht es gut. Gestern hat er seinen 103. Geburtstag gefeiert und auf ein erfülltes und glückliches Leben zurückgeblickt, wie er erzählte. Dem Geburtstagskind fehle es „abgesehen von ein paar Wehwehchen“ an fast nichts.

Geboren und aufgewachsen mit elf Geschwistern im idyllischen Niederbayern bei Fürth, zog es den jungen Mann 1938 über Wangen an den Bodensee, wo er bei der ZF einen Job fand. Aufgrund eines schweren Arbeitsunfalles kurz vor Kriegsbeginn ging der Einsatz als Soldat an ihm vorbei, was er heute noch als „göttliche Fügung“ sieht. „Wer weiß, was geschehen wäre?“, blickt er zurück. So sei sein ältester Bruder als einer der letzten aus der russischen Gefangenschaft heimgekehrt.

Stolz ist Magnus Linder auf die Zeit danach. Gemeinsam mit vielen Kollegen habe er nach Kriegsende die ZF wieder mit aufgebaut. „Wir schleppten und klopften Steine, um die Halle 1 wieder zu errichten. Der Betrieb musste schließlich wieder voran gehen“, erinnert sich der sympathische Senior. Die Hochzeit und die Geburt der Töchter Thea und Rita machten das Familienglück perfekt.

In seinen 38 Jahren in der Zahnradfabrik war Magnus Linder unter anderem als Terminer tätig. Viele Höhen und Tiefen habe er in „seiner“ Firma miterlebt. So gehe kein Artikel über die ZF an ihm vorbei. „Natürlich in meiner Schwäbischen Zeitung, die ich von Beginn an täglich lese“, bekennt er, der nur zu gerne erfährt, was in der großen weiten Welt so allerhand vorgeht.

Wie man so alt wird und was er sich für die Zukunft wünscht? „Ein Rezept? Einfach nicht sterben“, lachte er gestern und sah in die Runde. „ Ich wünsche mir, dass ich jeden Tag selber aufstehen und mich ohne Hilfe anziehen kann. Und natürlich Gesundheit, soweit es geht!“. Bürgermeister Achim Krafft gratulierte Magnus Linder mit einem Geschenk, verbunden mit den besten Wünschen. (ah)