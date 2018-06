Übung: Ministranten-Party vor Katastrophe bewahrt

Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen hat am Freitagabend ihre diesjährige Hauptübung absolviert. Die Übungsannahme: 13 Vermisste und starker Rauch in einem Bürogebäude in der Klosterstraße.

Um 18.05 Uhr ging die Alarmmeldung bei den Rettungskräften ein. Nachbarn entdeckten demnach eine starke Rauchentwicklung im vorab ausgesuchten Übungsgebäude. Wie sich später herausstellte, soll ein Kurzschluss an einem Elektrogerät den Brand ausgelöst haben. Nach erfolglosen Löschversuchen einer Büromitarbeiterin konnte diese die total verrauchten Räume nicht mehr selbstständig verlassen und galt als vermisst. Zeitgleich feierten Ministranten im Dachgeschoss eine Party.

Wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte um Kommandant Martin Schöllhorn vor Ort ein. Sie sondierten die Lage, legten Schläuche zur Löschwasser-Versorgung. Gegen 18.15 Uhr sollen die Wehrleute dann den Kampf gegen das Feuer aufgenommen haben. Laut Einsatzleitung war der Brand nach rund 40 Minuten unter Kontrolle. „Wir konnten die vermissten Personen, darunter 13 Ministranten, mittels Steck- und Schiebleiter aus dem ersten und zweiten Obergeschoss retten und entsprechend notärztlich versorgen“, sagte Einsatzleiter Ralf Brugger nach der Übung.

„Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht. Das auf den ersten Blick einfache Objekt stellte sich aufgrund der Verletztensuche und der schwierigen Zugänge von außen als anspruchsvoll und schwierig dar“, zog Kreisbrandmeister Timo Keirath am Ende eine Bilanz des Einsatzes. Die Feuerwehr habe die Verletztenversorgung taktisch klug eingerichtet und solide untereinander kommuniziert. Auch Bürgermeister Rolf Müller war mit den rund 50 Beteiligten zufrieden. „Die Bürger können sich auf unsere Freiwillige Feuerwehr verlassen“, sagte Müller und wünschte den Wehrleuten, allzeit gesund von ihren Einsätzen zurückzukehren.

Bilder im Internet unter www.schwäbische.de/fotos