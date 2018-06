Über 100: Kindergarten feiert unrunden Geburtstag

Der katholische Kindergarten St. Elisabeth feiert am Samstag sein 102-jähriges Bestehen. Los geht’s um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst, bevor ein umfangreiches Rahmenprogram für die ganze Familie im Garten der Einrichtung für stimmungsvolle und unterhaltsame Stunden sorgen wird. „Wir erwarten mehr als 350 Gäste, unter ihnen neben kirchlichen auch gemeindliche Vertreter, Ehemalige, vor allem aber die Eltern mit ihren Kindern. Es wird ein kunterbuntes Fest, eine Zeitreise durch 102 Jahre Geschichte Kindergarten St. Elisabeth“, kündigt die Leiterin des Horts, Daniela Weber, an.

Seit 102 Jahren gibt es in der Klosterstraße 35 in Langenargen den katholischen Kindergarten St. Elisabeth. Ursprünglich ging man davon aus, dass der Kinderhort 2018 seinen 100. Geburtstag feiern würde. Wie Kindergartenleiterin Daniela Weber im SZ-Gespräch berichtete, habe allerdings erst kürzlich Gemeindearchivar Andreas Fuchs darauf hingewiesen, dass die Kleinkinderschule im „Elisabethenhaus“ bereits am 19. November 1916 ihre Pforten geöffnet hatte. Für die Verantwortlich und ihr Team kein Problem: „Dann feiern wir eben noch zwei Jahre drauf“, sagt die Pädagogin, die mit ihren Mitarbeiterinnen seit Langem mit den Vorbereitungen zu Gange ist.

Und geboten wird am Samstag den ganzen Tag über einiges. „Wir haben uns seit Herbst auf eine spannende und informative Zeitreise durch 100 Jahre, quasi auf den Spuren der Urgroßeltern, begeben, wobei die Zahl 100 freilich eine wesentliche Rolle gespielt hat. Ob alte Back- oder Kochrezepte, Einblicke in das Leben zu Hause aber auch in der Kleinkinderschule zu jener Zeit, ob wissenswertes über damalige Berufe, oder die Sütterlinschrift: Die Kinder haben im Laufe des Projekts ,anno dazumal’ sozusagen Zeitbrücken bis ins hier und heute geschlagen, Unterschiede des täglichen Lebens kennengelernt und sind mit viel Engagement und Eifer durch diese Zeitreise gegangen, betont Daniela Weber.

Besonders die Erzählungen ehemaliger Schützlinge, der älteste Besucher ist heute 88 Jahre alt, seien für die Kids spannend und lehrreich gewesen. Die Kindergartenleiterin dankt allen von Herzen, die mit ihrem Zuspruch, ihrem Engagement, ihren Ideen, Spenden und Zuwendungen das „Jubiläumsfest“ zum 102-jährigen Bestehen des Kindergartens in dieser Form erst möglich gemacht haben.