„Östlicher Bodenseekreis“: Neuer Fahrplan läuft

Mehr Angebot und Taktfahrplan: Das sind einer Pressemitteilung zufolge die Ziele für die Neuplanung der Buslinien des Tettnanger Omnibusunternehmens Strauss gewesen. Herausgekommen ist ein umfangsreiches Angebotspaket, heißt es. Das mache sich seit Mitte Dezember auch in den Gemeinden Eriskirch, Langenargen und Kressbronn bemerkbar. Wer das Ganze testen will, kann das bis 31. März mit einer Gratis-Fahrkarte tun.

Das erste Fazit des Strauss-Geschäftsführer Philipp Reinalter fällt nach den Änderungen positiv aus: „Unsere Fahrgäste nutzen das erweiterte Angebot, und wir haben nur wenige konkrete Nachbesserungen. Es ist aber auch noch sehr früh für eine allgemeingültige Aussage. Im Jahresverlauf wird sich die positive Wirkung des Neukonzepts dann zeigen.“

Insgesamt wurden 20 zusätzliche Fahrten pro Tag eingeplant, im Ferienfahrplan sind es 35. Das macht ein Plus von rund 100 000 Fahrplankilometern pro Jahr, wie der Verkehrsverbund Bodo mitteilt. Zudem verkehrten seither auch am Wochenende Busse im mindestens Zweistundentakt. Besonderes Augenmerk hätten die Verkehrsplaner der Firma Strauss auf verbesserte Anbindungen an den Schienenverkehr sowie den Stadtverkehr Tettnang gelegt.

Einzelne Nachbesserungswünsche habe das Omnibusunternehmen bereits erfüllt. „Insbesondere auf den Linien 222 Tettnang – Bodnegg, 224 Tettnang – Langenargen und in Kressbronn konnten wir auf Kundenwünsche reagieren und Verbesserungen im Schülerverkehr umsetzen. Darüber hinaus haben wir eine zusätzliche Fahrt auf der Linie 226 für das Schichtende an der Stiftung Liebenau eingeplant“, berichtet Philipp Reinalter.

Wer das Fahrplanangebot einmal ausprobieren will, kann das der Mitteilung zufolge per „Gratis-Fahrt“ tun. Das Busunternehmen wiederholt mit dem Bodo-Verkehrsverbund das Freifahrt-Angebot auf allen Strauss-Linien. Die Aktion läuft bis 31. März. Freifahrscheine gibt es zum Beispiel im Kundenbüro der Firma Strauss in Tettnang (Oberhofer Straße 6).

Und das sind laut Bodo-Mitteilung die Neuerungen im Überblick:

Linie 221: Zwischen Tettnang, Mariabrunn, Eriskich und Friedrichshafen verkehren täglich zusätzliche Kurse, am Wochenende wurde ein Stundentakt eingeführt und in Friedrichshafen werden mehr Haltestellen angefahren.

Linie 224: Auf der Strecke Tettnang – Langenargen wurde der Ringverkehr aufgelöst. Angeboten wird nun eine Direktverbindung Tettnang – Langenargen. Damit profitieren Fahrgäste von einem stündlichen Ortsverkehr in Langenargen. Auch am Wochenende gibt es nun einen Stundentakt.

Linie 225: Auch zwischen Tettnang und Kressbronn wurde der bisherige Ringverkehr von einer Direktverbindung abgelöst. Ergebnis sind ein Taktfahrplan zwischen Kressbronn und Tettnang mit deutlich mehr Angebot sowie schnellere Verbindungen zwischen Tettnang und Lindau mit jeweiligem Anschluss an den Stadtverkehr Tettnang.

Linie 226: Die Anbindung des Ravensburger Spielelands an den Bahnhof Meckenbeuren wurde umgesetzt und auch in den Ferien fährt die Buslinie nun Liebenau an. Zudem wurde eine bessere Abstimmung der Schulzeiten mit der Buch Schule realisiert.

Linie 238: Zwischen Brochenzell, Meckenbeuren und Tettnang inklusive des Gewerbegebiets Meckenbeuren wurde nun ein Stundentakt angeboten. Außerdem sind in Verbindung mit der Buslinie 229 zwei Fahrten pro Stunde abgestimmt auf den Schienenverkehr ab Bahnhof Meckenbeuren.

Linie 229: Auf der Strecke Tettnang – Meckenbeuren – Obereisenbach verkehren seit 2018 von Montag bis Samstag Busse im Stundentakt. Zudem wurde die Abstimmung auf den Schienenverkehr als auch den Stadtverkehr Tettnang verbessert.