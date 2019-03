Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang haben am Samstag in Vogt eine vermeidbare 24:26-Niederlage kassiert. Vermeidbar unter anderem, weil die Gästemannschaft dreieinhalb Minuten vor Spielende lediglich mit einem Tor zurücklagen (24:25). Bis auf ein Kontertor der Vogter mit der Schlusssirene passierte in der Schlussphase des Spiels jedoch gar nichts mehr – jedenfalls fiel kein Treffer für Langenargen-Tettnang.

Wangen II schlägt Spitzenreiter

Nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten MTG Wangen II waren die Gäste mit breiter Brust angetreten. Alle Hoffnung, die Allgäuer mit einem Sieg zumindest nach Pluspunkten zu überholen, waren allerdings bereits vor Spielbeginn dahin: Wangen II hatte den Tabellenführer Gerhausen II kurz zuvor am Nachmittag mit 26:23 besiegt.

Die Tabelle war am Samstag aber weniger wichtig als die Niederlage: „Schade, wir haben schon wieder nach einem Highlight-Sieg unsere Form im Folgespiel nicht bestätigt“, ärgerte sich der HSG-Coach Clemens Balle über den Auftritt seiner Mannen.

Die Handballspielgemeinschaft kam in der kleinen, harzfreien Halle in Vogt nicht so recht ins Rollen. Zwar lag die Mannschaft von Trainer Balle in der ersten Halbzeit immer wieder mit einem, teilweise zwei Toren vorn. Bis zum Pausenpfiff indes drehte sich das Spiel. Zum Seitenwechsel und danach ließ Vogt sich die Führung nicht mehr nehmen.

Dafür brauchte es keine besondere spielerische Finesse – Vogt spielte sein Spiel geduldig und nutzte die sich ergebenden Chancen. Bei der HSG stand die Abwehr nicht so souverän wie in der Vorwoche. Bis zum Spielende kam Langenargen-Tettnang nie näher als ein Tor heran.

Letztendlich war es ein rätselhaftes Spiel: „Ich kann diese Niederlage immer noch nicht ganz einordnen“, sagte Clemens Balle nach der Partie. „Ich bin enttäuscht, das Team hat so etwas wie Dienst nach Vorschrift präsentiert und das reicht nicht.“ Selbstkritisch merkte er an, dass er seiner Mannschaft insbesondere in der Schlussphase nicht die nötige Ruhe vermittelt habe.

Mit der Niederlage ist auch die theoretische Hoffnung auf den Relegationsplatz zur Bezirksliga dahin. Jetzt, so Balle, gehe es darum, sich auf den TV Weingarten zu konzentrieren. Der hat drei Minuspunkte weniger und empfängt Anfang April die HSG in der heimischen Großsporthalle.

Ärgerlicher war am Wochenende für Balle aber vielmehr, dass auf den glanzvollen Sieg gegen Wangen II eine Niederlage in Vogt folgt: „Wir wollten in dieser Saison eigentlich beständiger spielen und gerade gegen Teams wie Vogt gewinnen.“