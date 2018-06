Zirpende Grillen und schwäbische Seelen

Im „Ritter“ in Laimnau hat die literarische Vereinigung Signatur am Sonntag wieder „Texte ans Licht“ gebracht. Sie darf das anhaltende Interesse an der Lesereihe „April-April“ als schönen Erfolg verbuchen, wie die Vorsitzende Angelika Banzhaf einführend sagte.

Durch das Programm führte Heinz Lieber, der dabei drei „Hobbyautoren“ seiner Schreibgruppe „Abendtexte-Textabende“ präsentieren konnte, nämlich die schreibende Fotografiemeisterin Rita Schade aus Markdorf, die erfahrene Häfler Literaturdozentin Beate Kamenisch und den von ihm als begnadeten Autor bezeichneten Theo Thesing aus Meckenbeuren. Für Signatur-Freunde keine Unbekannten waren der vielseitige Deutschlehrer und Schauspieler Hajo Fickus aus Wangen und seine Frau und Kollegin Monika Schüler. Der 17-jährige Micha Poschik hat den Lesenachmittag mit erfrischenden Klavierstücken bereichert. Rita Schades „Begegnung mit der Vergangenheit“ eröffnete die Runde mit einem Besuch im Heimatort, in dem die erworbene Hochsprache sogleich in den Dialekt kippt und wo man in der Metzgerei neugierig ausgefragt wird, beginnend mit der Frage: „Wem g’herscht du?“ Mit der Verwunderung eines Zugezogenen über die trotz Warteschlange saumselige Geschwätzigkeit der Bäckersfrau, hat Theo Thesing nicht weniger zur Erheiterung beigetragen: Endlich an der Reihe, bestellt der genervte Kunde eine schwäbische Seele –„und zwar ohne Beratung!“ Am Lernprozess des kleinen Vincent macht Beate Kamenisch charmant deutlich, „wie man einen Chef erkennt“: Jedenfalls hing schon im Kindergarten die Leitung nicht von der Schönheit ab und auch in der Oper hat keineswegs der raumfüllende Tenor das Sagen. Vielleicht aber hat der riesige Kaktus im Chefzimmer des Vaters mit dessen Funktion zu tun.

Hajo Fickus fabuliert lebhaft eine nüchterne Gebrauchsanweisung für den Zusammenbau eines „Dobelinos“, dessen Sinn und Zweck trotz ausführlichen Anleitungen und Materialauflistungen kafkahaft im Dunkeln bleibt. Und in einem nachfolgenden Sketch sitzt er einfach schweigend da, was seine Frau zunehmend reizt, sodass die Stimmung in einer Weise eskaliert, die Loriot alle Ehre gemacht hätte.

Nach der Pause kamen alle Mitwirkenden noch mal zu Wort – diesmal mit Themen ums Navi, um „Patienteninformation“ und einen „Null-Euro-Urlaub“ sowie dem Dialog „Die Grillen“. Im Vortrag seines Nonsens-Textes „Annahme verweigert“ zeigte Fickus, was auch den andern Autoren anzumerken war: eine spielerische Freude am Umgang mit der Sprache, die ansteckt. So bescherten sprachliche Brillanz, witzigen Inhalte und beschwingte Musik den Gästen ein sonniges „April-April“-Erlebnis, für das sie mit lebhaftem Beifall dankten.