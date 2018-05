SGA verschläft Beginn von Hälfte zwei

Nach einer starken ersten Hälfte haben die Handballerinnen der SG Argental bei der Landesliga-Partie gegen Nürtingen II in der zweiten Hälfte den Faden und schlussendlich mit 28:37 verloren. Zu viele Fehler führten zur deutlich Niederlage. Mit nur einem Punkt Vorsprung steht die SGA momentan auf Tabellenrang sieben.

Durch einige Ausfälle stand Argentals Trainer Uwe Bittenbinder am vergangenen Sonntag nur ein 10-Mann-Kader zur Verfügung. Glücklicherweise hatten sich spontan am Sonntagmorgen Corina Günthör aus der zweiten Mannschaft und Mareike Teichmann bereit erklärt der Mannschaft auszuhelfen, dafür gab es Lob vom Trainer. Trotz dessen erwischten die Argentalerinnen einen Traumstart in die Partie und gingen nach nur zwei Minuten mit 2:0 in Führung. Die Gäste überraschten Nürtingen mit einer 4:2-Abwehr, womit sich die Bundesliga Reserve erst nicht zurechtfand und so innerhalb der ersten sechs Minuten nur einmal den Ball im Argentaler Tor unterbringen konnten. Bei der SGA hingegen lief der Ball im Angriff gut und jede Lücke wurde genutzt, so führte man mit 4:1 und Nürtingen nahm die erste Auszeit.

Gute Anfangsphase

Daraufhin erzielten die Gastgeberinnen ihren zweiten Treffer. Doch Argental legte mit Dalin Kozok und Tamara Gaschler gleich zweimal nach (6:2). In den folgenden Minuten fand Nürtingen besser ins Spiel und glich nach 15 Minuten zum ersten Mal aus (10:10). Nach dem 12:12 in der 20. Minute ging Nürtingen mit 14:12 in Führung und Argental nahm eine Auszeit. Bis zur Halbzeit konnte sich niemand wirklich absetzen, so trennten sich die beiden Mannschaften beim Spielstand von 15:16.

Den Start in die zweite Hälfte verschlief die SGA komplett und Nürtingen legte einen Drei-Tore-Lauf hin (19:15). Die Gastgeberinnen erspielten sich einen fünf Tore Vorsprung, den die Argentälerinnen nicht mehr aufholen konnten, da in der zweiten Hälfte einfach nichts mehr gelingen wollte.

In der Abwehr wurde wieder, wie in den Spielen zuvor, zu harmlos agiert und im Angriff fehlte die Bewegung und die Ideen um die 5:1-Abwehr der Nürtingerinnen zu überwinden.

Zehn Minuten vor Ende der Partie stand es an der Anzeigetafel 25:30. Es war für die SGA also noch genügend Zeit, um den Rückstand aufzuholen. Anstelle die Partie ordentlich hinter sich zu bringen, leisteten sich die Gäste laut Vereinsbericht wieder zu viele Fehler, die Nürtingen dankend annahm und bis zum Ende auf 37:28 erhöhte.

Jetzt haben die Spielerinnen der SG Argental eine dreiwöchige Spielpause, ehe es am 3. März wieder weitergeht. Dann stehen die Partien gegen den SC Lehr II und die HSG Ebersbach/Bünzwangen auf dem Plan, wo wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt werden müssen.

SGA: Wiebke Krause, Cathrin König (im Tor), Tamara Gaschler (9/4), Maria Weber, Dalin Kozok (8/1), Mareike Teichmann, Corina Günthör, Isabell Hirscher (3), Janina Hirscher (4), Maike Bittner (3), Anna Otto (1), Ramona Endraß.