SGA-Handballteam wird Favoritenrolle gerecht

In der Handball-Bezirksliga Bodensee-Donau der Frauen hat die SG Argental am Sonntag ihr zweites Auswärtsspiel der Saison bei TSF Ludwigsfeld mit 38:28 (18:14) gewonnen. Souverän führte laut Vereinsbericht die SGA-Mannschaft um Janina Hirscher die gesamte Partie über gegen die Absteiger aus der Landesliga und nahm verdient zwei Punkte mit nach Hause.

Bereits nach sechs Minuten ging die SGA mit 3:1 in Führung und konnte diese die erste Viertelstunde auch behaupten. In der 16 Minute konnte Ludwigsfeld zum 7:7 ausgleichen, eine Minute darauf zum 8:8. Grund dafür war die zu hohe Fehlerquote im Abschluss der SGA. Trotzdem hielten die Gäste dagegen und bauten ihre Führung bis zur Halbzeitpause auf 18:14 aus.

Nach der Pause fanden die Argentälerinnen schneller ins Spiel als die Gastgeberinnen. Durch starke zehn Minuten konnten sie ihre Führung auf zehn Tore ausbauen (26:16). Doch kamen durch Unstimmigkeiten in der Abwehr auch die Damen aus Ludwigsfeld zu oft frei zum Wurf. Gefährlich wurden die Gastgeberinnen in der zweiten Hälfte allerdings nicht mehr. Nach Abpfiff der 60 Minuten zeigte die Anzeigetafel 38:28 für die SGA an.

Nach dieser Partie stehen die Argentälerinnen noch immer ungeschlagen mit 12:0-Punkten auf dem ersten Tabellenplatz der Bezirksliga. Kommendes Wochenende steht erneut ein Heimspiel in der Carl-Gührer-Halle an: Am Samstag, 29. November, geht es ab 19.45 Uhr gegen die zweite Damenmannschaft von TV Weingarten.

Für die SGA spielten: Wiebke Krause, Verena Hess, Cathrin König (alle 3 im Tor); Stefanie Summer (6), Maria Weber, Dalin Kozok (5), Annika Duttle (7), Jessica Müller (6), Judith Kollmann (3), Janina Hirscher (9), Maike Bittner, Anna Otto (1), Franziska Jäckel, Sonja Weber (1).