Pater Jörg Müller zeigt „Opferverzicht“

Pater Jörg Müller ist mit seinem Soloprogramm „Opferverzicht“ am Freitag, 23. Februar, zu Gast in der Argentalhalle in Laimnau. Beginn ist um 20 Uhr.

Laut Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit Argental bietet Jörg Müller einen „Abend von anderer Art“. Mit dabei sind auch „Herr Grantler vom betreuten Fasten“, der das Leben aus seiner giftigen Sichtweise kommentiert, der Rabe „Frederik“, der seinen Mund nicht halten kann, und das Skelett „Mortimer“, das singt und tanzt – und das, obwohl Tanzen in der Fastenzeit verboten ist.