Musikverein Laimnau spielt auf Hopfenfest in Italien

Die Laimnauer Musikanten haben am Wochenende einen Ausflug nach Modena gemacht. In der Innenstadt von Marano sul Panaro präsentierten italienische Bierbrauereien anlässlich des „Wild Hop Festes“ an verschiedenen Ständen ihre Biersorten. Dort durfte der Musikverein Laimnau vor etwa 500 Zuhörern einen tollen Auftritt erleben (Foto). Begleitet wurden sie von den Tettnanger Hopfenhoheiten. Im Rahmen des Ausfluges standen unter anderem ein Besuch im FerrariMuseum, eine Stadtbesichtigung von Modena sowie jeweils eine Führung und Verkostung von einheimischem Parmesan und traditionellem Balsamico di Modena auf dem Programm. Alle Musikanten und Mitgereisten blicken rundum zufrieden auf einen gelungenen Ausflug zurück, wie der Musikverein mitteilt. Foto: Jens Mühle