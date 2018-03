Laimnau feiert bunt, wild und politisch

Knapp 30 bunte Gruppen sind am Fasnetssonntag wieder zweimal am Bollenbach hin und zurück durch den Ort gezogen. Sie haben – nicht unüblicherweise – jede Menge Stroh, Säge- und Holzspäne, Konfetti und anderes Staubendes und Juckendes mitgebracht. Süßigkeiten flogen ebenfalls reichlich und auch Schnäpschen wurden gelegentlich verteilt.

Für musikalischen Druck in der Luft sorgen verschiedene Lumpenkapellen, darunter auch der Spielmannszug, die heimische und benachbarte Dorfkapellen. Die Laimnauer Narrenzunft unterhielt mit ihren Masken und die Argental-Zünfte mit großen Wagen unter dem Motto Kreuzritter, Wickinger und Bären. Sonst herrschte eher Vielfalt denn Tradition, und als weit und breit einzige Veranstaltung wagt man sich hier regelmäßig an aktuelle lokale bis hin zu weltpolitischen Themen. Das waren teilweise tierische Sujets, einschließlich origineller Kostümierungen, von der abnehmenden Entenpopulation in heimischen Gewässern, über den „Bienen-Porno“ der Apflauer Züchter bis zur Laimnauer Rattenpopulation. Ebenso dabei: die Bauernschaft gegen Wildschwein-Überpopulation. Originell zeigte sich die Feuerwehr Oberdorf mit einem sehr qualmenden „CO Volksversuchswagen“ aus der „(W)affenschmiede Wolfsburg“ nach dem Motto „Hat der Affe CO, ist das Leben schnell vorbei.“ Leicht animalisch beklagt wurde auch die Abschaffung der Grid-Girls im Rennzirkus der Formel 1. Auf dem Mottowagen tummelten sich zahlreiche Boxenluder aus Kressbronn, inklusive Vorbau- und Kussmund-Tuning. Als Kontrastthema mit aufwendiger Wagengestaltung auch mit dabei war ein Themenwagen zur Toilettenproblematik im Vereinsheim. Etwas politisch-philosophisch wünschten sich die Charly Chaplins weniger „Machtansprüche“. Mit viel Fasnets-Ästhetik zogen die „Tschinys“ ebenso durch den Ort wie die „Bollenbach-Nixen“. Mit Lokalkolorit im Umzug dabei waren die Langnauer „Klosterbrüder“ ebenso wie die „Unterlangnauer Hennen“ und die „Bachpiraten“.

Das Schmuddelwetter konnte den Narren die gute Laune nicht verderben. Moderator Markus Witzemann sah das im warmen Bananenkostüm recht gelassen. „Schließlich wollen wir mit der Fasnet auch den Winter vertreiben“, sagte er. Gefeiert haben die Teilnehmer vor und nach dem Umzug in der Argentalhalle.

