Im Bus sitzt der Papst in der ersten Reihe

Ob er den Job als Vatikan-Korrespondent bekam, weil er einst Messdiener war? Wohl kaum. Glauben darf man ihm eher, dass er mit der katholischen Kirche zuvor nichts am Hut hatte, er aber mittlerweile längst ein gläubiger Christ ist. Das habe sein Leben bereichert und schöner gemacht, betonte er. In der voll besetzten katholischen Kirche St. Peter und Paul in Laimnau sprach Andreas Englisch – inzwischen erfolgreicher Schriftsteller – am Sonntagnachmittag über „Franziskus – dem Kämpfer im Vatikan“.

Eingeladen von der katholischen Erwachsenenbildung Bodenseekreis in Kooperation mit der Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Argental und dem Dekanat Friedrichshafen, schilderte der ehemalige Italien- und Vatikan-Korrespondent nach der Begrüßung durch Pfarrer Josef Scherer seinen Weg nach Rom und erste Kontakte mit Johannes Paul II. Bei denen Karol Wojtyla mit ihm so schnell Englisch gesprochen habe, dass er kein Wort verstand. Denn Andreas Englisch, der eigentlich für ein halbes Jahr nach Rom gekommen war, um Italienisch zu lernen, will bis dahin nichts von der Kirche und nur ein bisschen über Fußball gewusst haben. Weshalb der damalige Papst mit dem Vertreter des Springer-Auslandsdienstes zunächst nichts anzufangen wusste. Ob er denn von der Schweizer Garde sei, hat sich Johannes Paul II. bei ihm schließlich auf Deutsch erkundigt. Nein, zu denen gehörte er nicht.

Franziskus will eine andere Kirche

Englisch berichtete vom bescheidenen Papst Franziskus, der nicht in den protzigen Mercedes steigt, lieber im Bus fährt, dort aber vorne sitzen will. Einem Papst, der im Gästehaus der Heiligen Martha wohnt und zum Essen in die Mensa geht und dort schon einmal Kardinäle fragt, was sie denn so den ganzen Tag tun. Franziskus stelle sich mit seinem Wäschesack in die Schlange, brauche weder zwei Kammerdiener noch einen Präfekten und empfängt seine Gäste lieber in seinem 25-Quadratmeter-Zimmer anstatt im Apostolischen Palast, wie es seit 700 Jahren das Protokoll vorsieht. „Franziskus hat deshalb fast alle Kardinäle gegen sich“, weiß Englisch, erst recht, nachdem er ihnen in seiner Weihnachtsansprache 2014 die Diagnose „Spiritueller Alzheimer“ stellte, was einer „Kriegserklärung“ gegen die Kurie gleichgekommen sei. Das führe dazu, dass der Papst ganz normale Leute hinter sich wissen müsse, sonst ertrage er deren Revolte nicht.

„Der will eine andere Kirche“, erlebte Englisch Papst Franziskus, berichtete von Auslandsreisen mit ihm, als er 2013 erstmals einen „normalen Angestellten“, nämlich seinen „Fahrstuhlmann“, mit nach Brasilien genommen und dafür einen Kardinal zu Hause gelassen hat. Seine „Waschmaschinenfrau“ durfte mit nach Schweden und sich mit Königin Silvia unterhalten. Englisch berichtet von einem Priester aus einem Slum in Lateinamerika, den der Papst zum Kardinal und Finanzkontrolleur gegen Prunk, Hochmut und Verschwendung im Vatikan ernannt hat. Denn, so Franziskus, das Geld auf den Vatikan-Konten gehört den Armen.

Ihr müsst nicht die Welt retten, aber denen helfen, die das versuchen. Geht aus den Kirchen raus und macht die Welt besser, sei das Credo von Franziskus. Andreas Englisch seinerseits appellierte als Schriftsteller in der Kirche, Katholiken und Protestanten sollten sich „nicht gegenseitig in die Suppe spucken“, sie würden vor dem Hintergrund schlimmer Vorkommnisse in der Welt gemeinsam als Christen gebraucht.