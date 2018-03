Gesamtsieg geht an Zweitklässler Florenz Habon

Am vergangenen Mittwoch haben sich alle Schüler der Argentalschule zum Lesewettbewerb versammelt. Die Spannung war groß, wer denn wohl der beste Leser der Schule werden würde.

Zur Vorbereitung des Lesewettbewerbs erhielten alle Kinder der Klassen zwei bis vier kleine „Minutengeschichten“ von Manfred Mai. Diese galt es zu üben. Aus jeder Klasse wurden die drei besten Leser ausgewählt.

Dann war es soweit; Die drei Besten jeder Klasse trugen ihre Lesestücke vor. Eine Jury, zusammengesetzt aus der kommissarischen Schulleitung Gudrun Teumer-Schwaderer, Ingrid Zürn und Jana Lobinger, bewerteten das Vorlesen der Schüler. Dabei achtete die Jury unter anderem auf das flüssige Lesen, die Häufigkeit von Vorlesefehlern und die Verständlichkeit. Die Erstklässer konnten ihre Lesekenntnisse außerhalb des Wettbewerbs mit einer lustigen „Schulgeschichte vom Franz“ unter Beweis stellen.

Durchgängig gutes Niveau

Bei der abschließenden Preisverleihung freute sich die kommissarische Schulleiterin Gudrun Teumer-Schwaderer über das insgesamt sehr gute Ergebnis des Lesewettbewerbs. Sie betonte, dass sich die Findung eines Schulsiegers als schwierig erwiesen hätte, da alle Teilnehmer durchgängig gute Leistungen erbracht hätten.

Alle am Wettbewerb teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde. Die jeweiligen Klassensieger bekamen einen Gutschein der Stadtbuchhandlung Tettnang in Höhe von zehn Euro. Als Klassensieger wurden geehrt: Florenz Habon (2a), Lara Müller (2b), Jana Morath (3a) und Mia Habon (4a). Schulsieger wurde Florenz Habon (Klasse 2a) mit der Geschichte „Unsichtbar”. Er erhielt als Gesamtsieger einen Gutschein der Stadtbuchhandlung Tettnang in Höhe von 15 Euro.

Insgesamt wurde der Lesewettbewerb von Schülern und Lehrern sehr positiv bewertet. Die Schüler hatten viel Freude am Üben der Texte und am abschließenden Vortragen. Die Lehrerinnen, die mit großem Engagement den Wettbewerb vorbereitet hatten, erkannten bei den Schülern eine zusätzliche Lesemotivation, sowie Fortschritte in der Lesekompetenz. Alle sind sich einig, dass ein Lesewettbewerb in der Grundschule Laimnau unbedingt wiederholt werden sollte.